Turizmi vuran 'yer'siz eylem! Sendikalar, havalimanında işleri yavaşlattı

Turizmin en yoğun olduğu dönemde hava trafiğini yönetenlerin yaptığı ve son olarak 30 Haziran’a uzattığı ‘yavaşlatma’ eylemi ülke turizmine ve şirket gelirlerine darbe vururken, uçakların iniş izni beklerken attığı turlarla yakıt israfı ve hava kirliliği oluşuyor. Yaşanan durum sebebiyle yerli ve yabancı turistler CİMER’e şikâyet yağdırdı...

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Havalimanlarında 6 Haziran’da başlatılan ‘iş yavaşlatma eylemleri’ devam ediyor. Havacılık Yasası’nın 26. maddesine tepki olarak başlatılan eylemler, ilgili maddenin geri çekilmesi ile sulhe kavuşmuştu. Ancak sendika özlük haklarının iyileştirmesi, maaş zamları ve çalışma saatlerinin uzunluğu ile ilgili olarak eylemi devam ettirme kararı aldı.

Özellikle turizmin başkenti Antalya Havalimanındaki uçuşlarda büyük çaplı aksaklıkların yaşandığı, uçakların zaman zaman iniş yapabilmek için havada yarım saat tur attığı belirtiliyor. Yapılan eylemler, hem çevreye hem de ekonomiye zarar veriyor. Havayolu şirketlerinin yakıt masrafları artarken, bilet satışlarında aksaklıklar yaşanıyor. Ülkeye gelecek olan turist rezervasyonlarında iptaller görülüyor.

Öte yandan, bu eylemler ülke turizminin imajı açısından da olumsuz bir durum teşkil ediyor. Eylemler nedeniyle mağdur olan yolcular, sosyal medyada şikâyetlerini dile getiriyor. Vatandaşların mağduriyetlerini CİMER’e ilettikleri başvurular da sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılmış durumda. Yetkililer, sendika tarafından organize edilen bu eylemlerin yasaya aykırı olup olmadığını araştırıyor. Mağduriyetlerin giderilmesi ve hava yolu trafiğinin normale dönmesi için çözüm yolları aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taraflar arasında uzlaşı sağlanması ve yolcuların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KAZALARA YOL AÇABİLİR

Antalya’daki özel bir otelin sahibi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saatte 90 olan havalimanındaki iniş-kalkış kapasitesinin iş yavaşlatma sebebiyle 38’e düştüğünü belirtti. Bunun hem karbon ayak izini hem de yakıt giderini artırdığına dikkati çekerek ağır bir kaza da yaşanabileceği uyarısında bulunan turizmci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Antalyalılar! Yaklaşık bir aydır, gazeteci dostlar dâhil, uçaklarının geç kalkıp indiğinden şikâyetçi. DHMİ çalışanlarının hava trafiğini yüzde 50 yavaşlattıkları söylemelerini kimse konuşmak istemiyor mu? Emek, ekmek hakkı aramayı ben asla suçlamam, haklılarsa verilsin. Ama Türkiye’nin en çok döviz girdisi sağlayan, ülkede milyonlara ekmek kapısı olan Antalya turizminin nasıl etkilendiğini bir kenara bıraktım, saatte 90 iniş-kalkış kapasitesi olan bir havalimanına saatte sadece 38 iniş-kalkış yaptırmak, uçakları havada dolaştırmak uçak yakıt gider ve karbon izini artırdığı gibi Allah korusun, muazzam üzüntü ve ülkemizin itibarını ağır zedeleyecek bir kazaya da sebep olabilir.”

NE İSTİYORLAR?

Havalimanı çalışanlarının sendika ve meslek kuruluşları, söz konusu Kanun Teklifi’nin 26. maddesinin revize edilerek, bütün DHMİ çalışanlarına uygulanmasını ve EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde bütün DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde adil bir “havacılık tazminatı” düzenlemesinin TBMM gündemine getirilmesini talep ediyor.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

HTK-SEN tarafından yapılan açıklamada “Haklı taleplerimizde farkındalık oluşturmak, ülkemizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda adım atılmasını sağlamak amacıyla Sendika Yönetim Kurulumuzca 20-30 Haziran 2024 tarihleri arasında inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin (İAÇ) icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu faaliyet, meşru taleplerimiz hayata geçirilinceye dek kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.