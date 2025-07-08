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Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar
Türkiye Ekonomisi, Güneydoğu Anadolu, Kilim, İhracat Rakamları, ABD, Suudi Arabistan, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

2025 yılının 6 ayında Türk halıcılar ihraç ettikleri 255 milyon 971 bin metrekare halıdan 1 milyar 290 milyon 246 bin dolar kazanç sağladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan sektörün geldiği noktayı çarpıcı bilgiler vererek anlattı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'deki halı üreticileri yılın ilk yarısında, 176 ülke ve serbest bölgeye toplam 255 milyon 971 bin metrekare halı ihraç etti.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 290 milyon 246 bin dolar gelir sağlayan sektör, en fazla geliri 982 milyon 102 bin dolarla makine halılarından elde etti. Bunu 241 milyon 431 bin dolarla özel tasarıma sahip tufte halılar, 63 milyon 231 bin dolarla el halıları ve 3 milyon 482 bin dolarla kilim takip etti.

El halısı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,3 artış gösterdi.

Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar - 1. Resim

En fazla halı ihracatı 370 milyon 784 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapılırken bu ülkeyi sırasıyla 366 milyon 17 bin dolarla Amerika kıtasındaki ülkeler, 181 milyon 379 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

Halı ihracatının lider ülkesi ABD, 343 milyon 629 bin dolarla söz konusu dönemde de zirvedeki yerini korurken, Suudi Arabistan 155 milyon 338 bin dolarla ikinci sırada, İngiltere 102 milyon 384 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

"YIL SONUNA DOĞRU BUNU DAHA YUKARILARA TAŞIMAYI İSTİYORUZ"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 2025 yılına yüksek hedeflerle başladıklarını, dünya genelinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve savaş durumlarına rağmen geçen yılki rakamları şimdiden yakaladıklarını söyledi.

Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar - 2. Resim

Halı ihracatçıları olarak her zaman alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarımızı daha yukarı çıkarmak için uzak pazarlara yönelik ticareti heyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Örneğin Japonya'ya ihracatımızda yüzde 101,6'lık bir artış var. Moritanya'da yüzde 14,2, Ürdün'de yüzde 94,4 artış yaşandı. Çeşitli nedenlerle ihracatımızda düşüş olan Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden doğan açığı farklı pazarlardan kapatıyoruz. Ticari heyetlerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Rakamsal olarak geçen yılki rakamları yakalasak da yıl sonuna doğru bunu daha yukarılara taşımayı istiyoruz."

Kaplan, yakın zamanda İskandinav ülkelerine yönelik yapılan iş gezilerinin de verimli geçtiğini, bunun meyvelerini de yakın zamanda almayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar - 3. Resim

Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar - 4. Resim

Türk halısına milyar dolarlık rağbet! 6 ayda milyonlarca metrekare ihraç edildi... İşte çarpıcı rakamlar - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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