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    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına şerh koyduklarını açıkladı

    Uzun süredir milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin açıklandığı toplantının öncesinde 'Uzlaşı yok' ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan ve TİSK Başkanı Akkol ile birlikte kameralar karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk-İş olarak talep ettikleri rakamı ilk defa telaffuz eden Atalay, toplantının bitiminde ise karara şerh koyduklarını belirtti.

    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına şerh koyduklarını açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililerle bir araya geldi. Yapılan kritik toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Çalışanları ezdirmeme sözünü yerine getirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

    "18 BİN LİRA VE YILDA İKİ DEFA MÜZAKERE İSTEDİK"

    Işıkhan'ın açıklamalarının ardından söz alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 2 saat öncesine kadar herhangi bir rakam söylemediklerinin altını çizerek şu ifadleri kullandı:

    "Aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27’si, biz Türk-İş olarak bugüne kadar 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2 saat evvel sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza rakamı telaffuz ettik.

    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına şerh koyduklarını açıkladı

    "BAŞLANGIÇ ÜCRETİ GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

    Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca arkadaşlarımız evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu. Türk-İş'in talebi asgari ücretin 18 bin lira olması ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Ben burada Türk-İş'in talebini de açıklamış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz."

    'KARARA ŞERH KOYUYORUZ' DEDİ

    Atalay toplantının bitiminde ise Bakan Işıkhan'a "Karara şerh koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ergün AtalayAsgari Ücret
    Haberler > Ekonomi > Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına şerh koyduklarını açıkladı
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