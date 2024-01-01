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    TÜRK-İŞ'ten 'vergide adalet' çağrısı

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'daki şeker fabrikasında çalışan işçilerle birlikte girdi. Vergi düzenlemesine dikkat çeken Ergün Atalay, "Vergide bir adalete ihtiyacımız var acilen. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler" ifadelerini kaydetti.

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ile yeni yıla şeker fabrikasında gece mesaisinde çalışan işçilerle birlikte girdi. Atalay, ilk olarak üretim tesisini gezerek, bilgi aldı. Daha sonra yemekhaneye giden Atalay, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra yeni yılı kutladı.

    Burada açıklamalarda bulunan Atalay, “Bu yılbaşı gecesinde insanlar şu anda yılbaşını kutluyorlar, tatil yapıyorlar, dinleniyorlar, annesiyle, babasıyla, ailesiyle beraber ve benim arkadaşlarım, bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Kimler çalışıyor?" diye sorarak şöyle devam etti:

    "Asker çalışıyor, polis çalışıyor, güvenlik güçleri çalışıyor, gazeteciler çalışıyor, gıda sektörü çalışıyor, hizmet sektörü çalışıyor. Ben de onların başkanıyım. Genellikle Ramazan günleri de bir gecede genelde madene iniyorum. Bu akşam geldik arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yaptık, iş yerini ziyaret ettik."

    'VERGİDE ADALETE İHTİYACIMIZ VAR'

    Atalay, vergi düzenlemesine de değinerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Ben zaman zaman söylerim çileği yersin ama çeliği yiyemezsin. Gıda silah kadar önemli onun için bu içinde bulunduğumuz fabrika silah kadar, top kadar, mermi kadar önemli. Gıda yoksa silah yok, top yok, tüfek yok. Vergiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Vergide bir adalete ihtiyacımız var acilen. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler. Buna kesin bir çözüm gerekiyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Türk-İşVergi
    Haberler > Ekonomi > TÜRK-İŞ'ten 'vergide adalet' çağrısı
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