Savunma sanayii alanından yatırımlarını sürdüren Türkiye, üretim alanını küresel ölçekte genişletiyor. TEI, Bulgaristan'ın Plovdiv (Filibe) kentinde bir imalat tesisi kuracak. Dev projenin maliyetinin 100 milyon dolar olacağı ifade edildi.

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Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, küresel ölçekte bir havacılık firması haline gelme stratejisinin parçası olarak büyüme hamlesini Bulgaristan’da Avrupa Birliği’ne taşıyor. Bu kapsamda TEI, Bulgaristan'ın Plovdiv (Filibe) kentinde bir imalat tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Türk şirket o ülkede fabrika kuracak: Savunma sanayii üretiminde 100 milyon dolarlık yurt dışı yatırımı

100 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Yaklaşık 100 milyon dolarlık bu hamle ile dünyanın en ileri teknolojilerine sahip havacılık motorlarında kullanılan kritik komponentlerin imalatı gerçekleştirilecek.

Türk şirket o ülkede fabrika kuracak: Savunma sanayii üretiminde 100 milyon dolarlık yurt dışı yatırımı

AB'DEN MÜŞTERİLERE KAPI OLACAK

Küresel ölçekteki planlarının bir parçası olarak, TEI havacılık motorları alanındaki ileri imalat kabiliyetlerini uluslararası ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Yeni tesis, özellikle yüksek hassasiyet ve ileri üretim teknolojileri gerektiren motor parçalarının imalatına odaklanarak TEI'nin küresel havacılık motoru tedarik zincirindeki kapasitesini ve müşteri portföyünü genişletmesine katkı sağlayacak. Bu hamle ile TEI, daha önce birçok Türk savunma ve havacılık şirketinin yaptığı gibi Avrupa Birliği'ndeki birçok müşteriye ve finansman imkanına doğrudan ulaşma fırsatı kazanacak.

Türk şirket o ülkede fabrika kuracak: Savunma sanayii üretiminde 100 milyon dolarlık yurt dışı yatırımı

TEI HAKKINDA

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), 1985 yılında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., GE Aerospace, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) arasında kurulmuş olan bir anonim şirkettir. 1987 yılında ilk motor ve motor parçalarının üretim ve sevkiyatını gerçekleştiren TEI, aradan geçen zaman içerisinde küresel ölçekte en büyük üreticilerden biri olmuş, gökyüzünde uçan her iki uçaktan birine, ürettiği parça ve modüllerle birlikte imzasını atmıştır. Uluslararası standartta, güvenilir, yüksek kaliteli üretimiyle kendini global pazarlarda kanıtlayan şirketimizin ana faaliyet alanları, parça ve modül üretimi, motor montaj test ve bakım, onarım, revizyon, motor tasarımı ve ürün geliştirmedir. TEI’nin üretim portföyü, kabiliyetleri ve daha geniş şirket bilgilerine www.tei.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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