Türk yazılımı ile sepete dönüşü artırdı, ciroya 30 milyar lira ek katkı sağladı

Mastercard’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass, e-Ticaret platformlarına can suyu oldu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Masterpass ile e-Ticaret en büyük korkularından biri olan sepeti terk etme oranı azalırken, işletmelerin cirosuna 30 milyar lira ek katkı sağladı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Masterpass’e 9 yılda 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Bugün 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı ve 4 binden fazla üye iş yeri Masterpass çözümlerini kullanıyor. e-Ticaret’te her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor. 2024 yılı itibarıyla 70 milyon kayıtlı kart sayısına ulaştık. Masterpass’ı Türkiye’den Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan gibi yakın coğrafyalara ihraç ettik. Bu yıl üç yeni ülkede daha kullanılmaya başlanacak” dedi.

"İŞLETMELER 2023'TE 30 MİLYON SİPARİŞ VE 30 MİLYAR LİRA CİRO SAĞLADI"

Sağladıkları çözümlerle Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin dijitaleşmesini de desteklediklerini ifade eden Gürdal, “Masterpass’i e-Ticaret’in dinamosu olarak görüyoruz. e-Ticaret’te bir ürünü sepetine ekleyecek kadar beğenenlerin yarısından fazlası o ürünü satın almadan çıkıyor. Karmaşık ödeme süreçleri ve güven endişesi tüketicinin ödeme adımında vazgeçmesine sebep oluyor. Masterpass, iş yerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Alışveriş sırasındaki onay oranları ortalama yüzde 15-20 seviyesinde arttı. Bu sayede işletmeler 2023’te 30 milyon sipariş ve 30 milyar lira ciro sağladı. Tüketiciler de 550 milyon dakika tasarruf etti. Bu rakam 1025 yıllık bir zamana denk geliyor” diye konuştu.