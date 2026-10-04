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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor

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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor
Başlık ResmiTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fon piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada "Fon konusu sınırlı bir alan, rakamsal büyüklüğü çok değil. Bankacılık sektörüne negatif yansımasını beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para bankacılık sektörüne gidiyor. Para sistemin içinde kaldı. O nedenle sektörün negatif etkilemesi söz konusu değil" dedi.

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TCMB’nin KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, bunun yaşanan fon kriziyle ilgisi olmadığını belirterek, KOBİ’lerde enflasyonun altında bir büyüme oranı olduğunu, buna ihtiyaç duyulduğunu, çünkü likiditeye ulaşma konusunda en büyük sorunun KOBİ’lerde olduğunu, büyüklerin çok fazla bir sorunu olmadığını söyledi.

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Çakar, "Beklediğimiz bir gelişmeydi. Hatta daha önce de olabilirdi. Bunun fon piyasasında yaşananlarla alakası yok" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor
Başlık ResmiTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor

Çakar, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürülmesine ilişkin de "TCMB fon soruşturmasından önce de likiditeye yönelik kararları vardı, bu o kararların devamı mahiyetinde. Politika faizinde de üst marjı yüzde 40’tan 37’ye çekmişti. O karar serisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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