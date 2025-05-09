Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye ekonomisi için kritik! 13 Mayıs'ta açıklanacak, 3.9 milyar dolarlık açık bekleniyor

Türkiye ekonomisi için kritik! 13 Mayıs'ta açıklanacak, 3.9 milyar dolarlık açık bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye ekonomisi için kritik! 13 Mayıs&#039;ta açıklanacak, 3.9 milyar dolarlık açık bekleniyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ekonomisi için kritik bir veri 13 Mayıs'ta Merkez Bankası tarafından açıklanan. Veri öncesi AA tarafından gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistler, mart ayında 3.9 milyar dolarlık cari açık verileceğini tahmin etti. 

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs'ta açıklanacak "Mart 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

2025 CARİ AÇIK TAHMİNİ

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 3 milyar 200 milyon dolar ile 4 milyar 470 milyon dolar arasında değişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 22 milyar 500 milyon dolar aralığında yer aldı.

ŞUBATTA 4.4 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ 

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 12 milyar 837 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Mattia Ahmet Minguzzi'yi böyle katlettiler! Yeni görüntüler kanınızı donduracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Kacır açıkladı: 2030'a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz - Ekonomi"2030'a kadar ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz"Marketler didik didik incelendi! Haksız fiyat artışına 338 bin TL ceza - EkonomiHaksız fiyat artışına 338 bin TL cezaKapıda vize sonrası akın ettiler! 2024'te 1,5 milyon Türk ziyaret etti  - Ekonomi2024'te 1,5 milyon Türk ziyaret etti e-Devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor - EkonomiMilyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyorÜnlü zincir markette kırmızı et skandalı! Numune alındı - EkonomiÜnlü zincir markette skandal!Küçülmeye gidiyorlar! Ünlü şirket 10 bin kişiyi işten çıkaracak - EkonomiÜnlü şirket 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Sonraki Haber Yükleniyor...