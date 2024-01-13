Türkiye ekonomisine bir güven oyu daha! Moody's'in ardından Scope da kredi notunu yükseltti

13 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 10:30

Türkiye'nin ekonomi programına yönelik güven artıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tek tek Türkiye değerlendirmelerini iyileştiriyor. Bu yönde son haber Moody's ve Scope'dan geldi. Aralık ayındaki değerlendirmesini pas geçen Moody's, 2024 takviminde ilk Türkiye'yi değerlendireceğini bildirmişti. Bunun ardından piyasalarda gözler 12 Ocak tarihine çevrilmişti.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Dün akşam saatlerinde değerlendirmesini yayımlayan Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'H3' seviyesinde sabit bırakırken, kredi görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Moody's'in kararıyla aynı dakikalarda benzer bir değerlendirme de Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings'ten geldi. Scope, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü yukarı yönlü revize etti.

SCOPE RATINGS'TEN TÜRKİYE KARARI

Scope Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'B-' yerel para cinsinden notu 'B' olarak açıklandı. Kredi görünümü ise 'negatif'ten 'durağan'a yükseltildi.

Türkiye'de geleneksel politikaların performansı nedeniyle kredi notunun yükseltildiği belirtilen açıklamada, TCMB'nin güvenilirliği ve etkinliğine dair değerlendirmesi de iyileştirildi.

Yerel seçimlerin para politikasının sürdürülebilir performansını etkileyebileceğini vurgulayan kuruluş, yükselen faiz oranlarının ekonomiyi daraltabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 2012 YILI SEVİYESİNE GERİLEDİ

Scope ve Moodys'in kredi derecesini yükseltmesinin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) puanı yüzde 3,66 (11 puan) düşerek 296,89 seviyesine indi. Puandaki düşüşün ardından Türkiye'nin CDS puanı 2012 yılı seviyesine geriledi.

CDS'teki gerileme, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlarını yansıtıyor. Ekonomi yönetiminin adımları sayesinde, devam eden jeopolitik risklere rağmen, TL varlıklarına uluslararası fon akışı sürüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltırken, TL varlıklara ilgiyi artıyor. Bu adımların uluslararası anlamda da karşılık bulduğu belirtiliyor.

KREDİ NOTU NEDEN ÖNEMLİ?

CDS puanının düşmesi, Türkiye'nin yurtdışından daha kolay kredi almasına ve TL varlıklarına yabancı ilgisinin artmasına yardımcı olacak. Risk puanı düşük ülkeler, kredi kuruluşları tarafından daha güvenilir görülüyor.