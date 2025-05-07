Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma! Ekonomiye milyar dolarlık katkı geliyor

Londra'da gerçekleşen kritik buluşma, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds arasında yapılan görüşme, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların habercisi oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) genişletilmesi oldu.

Bakan Bolat, Temmuz ayı sonuna kadar müzakerelerin ilk turunun yapılacağını duyurdu.

LONDRA'DAN TARİHİ MESAJ: TİCARETTE YENİ UFUKLAR!

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutlarıyla ele aldık. Aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İNGİLTERE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR!

Bakan Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8. toplantısının da bu yıl Londra'da gerçekleştirileceğini belirtti. STA'nın "Ticarette Teknik Engeller" ve "Sektörel Ekler" (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzaladıklarını belirten Bolat, "STA'nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım attık" dedi.

GENİŞLETİLMİŞ YENİ BİR STA'NIN İKİ ÜLKE İŞ İNSANLARINI HUKUKİ ZEMİNDE GÜÇLENDİRMESİ BEKLENİYOR

İki ülke arasında 2021 yılından beri yürürlükte bulunan STA ile Brexit sonrası dönemde ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunması amaçlanırken, zaman içerisinde mevcut anlaşmadaki "gözden geçirme" maddesi tarafları ticari ilişkileri yeniden değerlendirmeye yöneltti.

Bu kapsamda 2022'de, "ticari ilişkileri genişletme ve derinleştirme" hedefiyle söz konusu STA'nın gözden geçirilmesi çalışmalarına başlandı.

Genişletilecek yeni STA'nın yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini içermesi, Türkiye ve İngiltere iş insanları için daha güçlü hukuki zemin anlamı taşıyor.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat

TÜRKİYE DIŞ TİCARETTE FAZLA VERİYOR

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı geçen yıl 12,5 milyar dolar olurken, bu ülkeden 6,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Böylece söz konusu dönemde 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de 2023 itibarıyla 19 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye, bu yılın 9 ayında ise İngiltere'ye 11,2 milyar dolarlık dış satım yaparken, bu ülkeden 5,1 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylelikle söz konusu dönemde de 6,1 milyar dolarlık ticaret fazlası oluştu, 9 aylık dönemde ticaret hacmi 16,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yenilenmiş bir STA'nın ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkartması öngörülüyor.