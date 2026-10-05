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Ekonomi

Türkiye fındıktan 1 ayda 192 milyon dolar kazandı

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Türkiye fındıktan 1 ayda 192 milyon dolar kazandı
Başlık ResmiTürkiye fındıktan 1 ayda 192 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül 2026 döneminde yurt dışına 18 bin 929 ton fındık ihraç edilirken, karşılığında 192 milyon 83 bin 755 dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 13 bin 926 ton fındık ihracatından 143 milyon 978 bin 657 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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