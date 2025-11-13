Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından düzenlenen II. Dış Ticaret Zirvesi, CANiK markasının da bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ana sponsorluğunda İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral, ‘Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ temalı zirvede yaptığı konuşmada dış ticaret fazlasının, sadece ihracatın ithalatı aşması değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik, entelektüel ve üretim kapasitesinin rakamsal yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu sanayileşme hamleleri ile bu dönüşümün eşiğinde olduğunu vurgulayan Aral, ülkenin artık emek yoğun değil, bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeliyle büyüyen bir ekonomi olma yolunda kararlı adımlar ile ilerlediğini belirtti. Savunma sanayisinin yüzde 80’lere yaklaşan yerlilik oranı, yüksek teknolojiye dayalı yıllık 10 milyar doları aşan

ihracatı, ileri mühendislik, malzeme bilimi, yapay zekâ ve mekatronik temelli çözümleriyle, sadece ihracat kalemi değil, katma değerin ana kaynağı hâline geldiğini dile getiren Aral, her bir ihracat ürününün, Türkiye’nin fikrî sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olduğuna işaret etti.

