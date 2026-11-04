Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret devi JD.com’un Almanya merkezli elektronik perakendecisi Ceconomy’yi satın alma talebine onay verdi. Ceconomy aynı zamanda Türkiye'de 89 mağazası bulunan MediaMarkt'ın da çatı şirketi olarak biliniyor.

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Brüksel'in Çin menşeli şirketlere yönelik denetimlerini artırdığı bir dönemde, Avrupa ticaret pazarını yakından ilgilendiren dev bir birleşme kararı çıktı. Avrupa Komisyonu, MediaMarkt ve Saturn markalarının çatı şirketi olan Alman Ceconomy grubunun Çinli JD.com’a satışına şartlı onay verdiğini duyurdu.

2,6 MİLYAR DOLARA SATIN ALMAK İSTEMİŞLERDİ

Çinli e-ticaret platformu JD.com, geçtiğimiz yılın temmuz ayında MediaMarkt ve Saturn’ün bağlı bulunduğu Alman Ceconomy şirketini 2,2 milyar avro (yaklaşık 2,6 milyar dolar) değerleme üzerinden satın almak için anlaşma sağladığını açıklamıştı. Ancak AB rekabet kurumu, Çin hükümetinin şirkete sağladığı devlet desteğinin AB iç pazarındaki rekabet dengesini bozabileceği şüphesiyle mayıs ayında resmi inceleme başlatmıştı.

SATIŞA ONAY VERİLDİ

İnceleme kapsamında, verilen sübvansiyonların Çinli firmanın Ceconomy için piyasa şartlarının üzerinde yüksek bir teklif sunmasına imkan tanıyıp tanımadığı ve birleşme sonrası haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağı detaylıca araştırıldı.

AB Rekabet Komiseri Teresa Ribera, tarafların yapıcı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirterek, Çinli firmanın sunduğu taahhüt paketinin iç pazardaki olumsuz etkileri giderecek nitelikte bulunduğunu ve satışa bu doğrultuda izin verildiğini ifade etti. Öte yandan, Almanya genelinde ve çok sayıda Avrupa ülkesinde 1000'den fazla mağazası bulunan dev grubun satışı, Berlin yönetimi tarafından da ulusal güvenlik riskleri çerçevesinde ayrıca mercek altında tutuluyor.

Türkiye'de 89 mağazası var! Çinli şirkete satıldı

TÜRKİYE'DE BİRÇOK YERDE MAĞAZASI VAR

Satın alma sürecinin Türkiye açısından da önemi var. Çünkü şirketin alt firmalarından MediaMarkt da bu satıştan etkilenecek. Markanın ülkemizde 89 mağazası bulunuyor.

Öte yandan AB'nin 2023 yılında yürürlüğe koyduğu ve yabancı devlet desteği alan şirketlerin haksız rekabet oluşturmasını engellemeyi hedefleyen mevzuat kapsamında yapılan bu inceleme, Çin yatırımlarına karşı Avrupa genelinde artan direnci de gözler önüne seriyor. Son dönemde Çin'in patlama yapan ihracatı ve Avrupa ülkeleriyle verdiği dev ticaret fazlaları, yerli sanayiyi ve perakendecileri koruma yönündeki siyasi baskıları her geçen gün artırıyor.

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