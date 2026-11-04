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11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 19, 9 milyar liralık para hareketliliği!

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11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 19, 9 milyar liralık para hareketliliği!
Başlık Resmi11 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 19, 9 milyar liralık para hareketliliği!

11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilirken 230 şüpheli de gözaltına alındı.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 11 ilde düzenlenen operasyonlara dair son detayları paylaştı.

Çiftçi, 19.9 milyar liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini duyururken operasyonlarda 230 kişi yakalandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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