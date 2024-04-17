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Türkiye'de de başladı! Haftada 4 gün mesai dönemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de de başladı! Haftada 4 gün mesai dönemi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada haftada 4 gün mesai 3 gün izin yaygınlaşırken, Türkiye'den de bir şirket geçtiğimiz gün bu uygulamaya geçti. 4 gün mesainin daha da yaygınlaşması beklenirken, hangi sektörlerin bu alanda öncülük edeceği merak konusu oldu. Uzmanlar Türkiye'de teknoloji ve hizmet sektörünün 4 gün mesai için uygun olduğunu belirtti. 

Pandemi sonrası bir çok şirket çalışma düzenlerinde değişikliğe gitti. Evden çalışma modeli yaygınlaşırken, bazı şirketler de haftada 4 gün mesaiye geçmeye başladı. Dünya genelinde oldukça yaygınlaşan 4 gün mesai uygulaması, Türkiye'de de uygulanmaya başlandı. Bir şirket geçtiğimiz günlerde haftada 4 gün mesai 3 gün izne geçiş yaptı.

TÜRKİYE'DE 2 SEKTÖR ÖNE ÇIKIYOR 

Peki 4 gün mesai dönemi Türkiye'de yaygınlaşır mı? Hangi sektörler bu alanda öncülük eder. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu hakkında Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Bayram, teknoloji ve hizmet sektörünün 4 gün mesai için uygun olduğunu söyledi. 

"TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ADIM ATILABİLİR"

Bayram'ın konu hakkındaki açıklamaları şöyle: "Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için özellikle teknoloji sektöründe buna ilişkin bir adım atılabilir. İstanbul’da özellikle pandemiden sonra cuma günleri trafik neredeyse yarı yarıya azalıyor. Bunun nedeni hizmet sektöründe çalışanların evlerden çalışabilmesidir. Çalışanlar uzaktan, evden çalışmak sureti ile işlerini halledebilir hale geldiler.

Pandemi ile beraber hayatımıza online toplantılar geldi. Bu yolla birlikte çalışanlar artık ofise gitmeden işlerini halledebiliyorlar. Bazı işletmeler iş yeri kiralama, iş yerinin giderine katlanmak, çalışanları iş yerine getirme maliyeti gibi durumları düşününce bazı günleri tatil etti veya esnek çalışma modeline geçti.

"HİZMET SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİR" 

Şu anda 4 günlük çalışma modeli hizmet sektöründe uygulanabilir. Bunu uygulayan firmalara ekstra teşvik verilmesi gerekir. Çünkü her bir çalışan işine gidebilmek için taşıtına biniyor, yolculuk yapıyor. Karbon ayak izi kapsamında Türkiye’nin almış olduğu önlemler var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alınan krediler var. Karbon ayak izinin azaltılması kapsamında devletimiz bir destek görebilir. Bu desteği de devletimiz işverenlere yansıtabilir. Özellikle sanayi kesimi için şu anda 4 günlük mesai uygulanması oldukça zor gözüküyor."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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