Türkiye'de ekmeğin en ucuz olduğu ilçe! 2027'de de 5 TL'ye satılacak
Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor. Halk Ekmek fabrikasında günlük 12.500 adet ekmek üreten belediye, 2027 boyunca ekmeği 5 TL'den satmaya devam edecek.
Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası üretime devan ediyor. Erkmen Mahallesi'nde yer alan Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 10 binden fazla ekmek üretiliyor.
"GÜNLÜK 12.500 ADET EKMEK ÜRETİYORUZ"
Fabrika Sorumlusu İsa Kumral, günlük üretim kapasitesi ve fiyat politikasına dair açıklamalarda bulundu. Kumral, "Günlük ortalama memleketimize, Bolvadinli hemşehrilerimize 12 bin 500 adet ekmek üretimi yapmaktayız. Bolvadin Belediye Başkanımız Veteriner Derviş Aynacı'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Üretim sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
2027 BOYUNCA EKMEK 5 TL
Belediye yönetimi tarafından duyurulan karar kapsamında, ilçedeki vatandaşların temel gıda maddesine erişimini desteklemek amacıyla Halk Ekmek satış fiyatının 2027 yılı boyunca da 5 TL olarak sabit tutulması planlanıyor.