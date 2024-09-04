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Türkiye'de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, Volkswagen grubunun net karını geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, Volkswagen grubunun net karını geçti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok satılan otomotiv firmalarından Volkswagen grubunun 2023 yılında yaptığı net kar ile Türkiye'de geçen yıl motorlu taşıtlardan alınan ÖTV miktarı karşılaştırıldı. Sonuç bir hayli dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), dünyanın en çok tercih edilen otomobil üreticilerinden biri. Türkiye'de de satış rakamları oldukça yüksek olan VW, 2023 yılında dünya genelinde 9,24 milyon araç satışı gerçekleştirdi. 

NET KARI 17.3 MİLYAR DOLAR 

Yaklaşık 10 milyon aracın satışını gerçekleştiren VW, 2023 yılında 322 milyar euro ciro yaparken, 17.3 milyar dolar net kar etti. VW'nin net karı ile Türkiye'de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV miktarının karşılaştırılmasından ortaya dikkat çeken bir tablo çıktı. 

Türkiye'de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, Volkswagen grubunun net karını geçti - 1. Resim

TÜRKİYE'DE TOPLANAN ÖTV 18.6 MİLYAR DOLAR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılında motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirinin 441,2 milyar TL olduğunu duyurmuştu. TCMB’nin yıllık kur ortalamasından hesaplandığında 2023 yılında motorlu taşıtlardan alınan ÖTV 18,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, Volkswagen grubunun net karını geçti - 2. Resim

VW'NİN NET KARI, TÜRKİYE'DE TOPLANAN ÖTV'DEN DAHA AZ 

Böylece dünyanın en çok tercih edilen otomotiv üreticisi Volkswagen grubunun net karı, Türkiye'de 2023 yılında motorlu taşıtlardan toplanan ÖTV'den daha az oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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