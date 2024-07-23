Türkiye’den Mısır’a altın göçü! 1 milyar dolarlık sermaye çıkışı oldu 

Cari açığın düşürülmesi için altın ithalatına yüzde 27,5 vergi getirildiğini dile getiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “İthal ettiğimiz altını işleyip ihraç ediyoruz. Ancak vergiden dolayı Mısır’da altın bizden yüzde 27 daha ucuz. Türkiye’de bir çalışanın ücreti bin dolarken Mısır’da 280 dolar. Şu an 7-8 firma, 1 milyar dolarlık sermaye ile Mısır’a gitti” dedi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Tekstil sektörünün ardından altın sektöründe de Mısır’a kaçış başladı. Altın ithalatına uygulanan kota sebebiyle zor günler geçiren üretici çözümü Mısır’a taşınmakta buldu. Bugüne kadar 7-8 tane firma 250 milyon doları fabrika yatırımı Mısır’a taşırken, toplam sermaye çıkışı 1 milyar doları buldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın cari açığın düşürülmesi için altın ithalatına vergi getirildiğini belirterek, “Altının ham maddesinden yüzde 7,5 ve işçiliğinden de yüzde 7,5 vergi alınıyordu. Ancak altın ithalatına uygulanan vergi yüzde 27,5’e çıkarıldı. Kota uygulaması 2023 ikinci yarısı ve 2024 ilk yarısında bizi çok etkiledi. Yaptığımız çalışmalarla sürekli yükselme trendinde olan mücevher ihracatımız ne yazık ki bu süreçte ciddi bir düşüş yaşadı” dedi.

İŞ BAĞLANTISI İÇİN GİDENLER, YATIRIMLARINI TAŞIDILAR

Yakın, altına kota uygulaması yerine işçilik ücretinden alınan verginin yüzde 27,5’e çıkarılmasının daha doğru olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Altının ham maddesinden vergi alındığı için maliyeti Türkiye’de daha pahalı. Mısır’da şu an altın bize göre 300 dolar daha ucuz. Altın ve mücevher sektöründe en düşük maaşlar 30-40 bin lira. Yani bin dolar. Mısır’da ise 280 dolar. Buradaki bir kişinin maaşı ile Mısır’da dört kişi çalıştırabiliyorsunuz. Mısır artık yeni Çin diyebiliriz. Altına kota uygulaması Mısır’ı mücevher sektörü sahibi yapacak. Şu an Türkiye’den 7-8 firma 250 milyon dolarlık fabrika yatırımını Mısır’a taşıdı. Dubai’den gelen yatırımcılarımızın bir kısmı da Türkiye’den ayrıldı. Altı ay önce Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ihracatçı firmalardan oluşan ticaret heyeti Mısır’a gitmişti. Maalesef o gün iş bağlantısı kurmak için uçakta bulunanlar bugün işlerini Mısır’a taşıyor. Gidenler Türkiye’deki yatırımlarını, ekipmanlarını, nitelikli personelini, sermayelerini, altınını, gümüşünü de bu ülkeye taşıyor ve taşıyacaklar… Kaybımız şimdiden milyar doların üzerinde. Buna bir de ihracattaki kan kaybını eklersek üzülmemek elde değil. Kotanın kaldırıldığının açıklanması en azından bundan sonraki kayıpları durdurur. Oturup envanter çıkarmamız, hasar tespiti yapmamız lazım. Çok değerli personeli kaybediyoruz. Ustalarımız Mısır’da 8-10 bin dolar kimi 20 bin dolar maaşla Mısırlı personele eğitim veriyor. Kota uygulamasının devam etmesi hâlinde Türkiye’de mücevher ve kuyum sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 30’u yani 2500’ü, yakın zamanda Türkiye’yi terk eder. Bu da 6-7 milyar dolar demektir.”

Yakın, artan maliyetlerden dolayı sadece yatırımcının değil Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin ve yabancı turistlerin de altın alımını Türkiye yerine Çin gibi Uzak Doğu ülkelerden yaptığını bildirdi.

Altın sektörünün en katma değerli sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken Burak Yakın, “Türkiye’nin sektörü riske atma lüksü yok. Açık ara en yüksek ihracat kg değerine sahip sektör mücevher sektörü. Dünyada ilk üçteyiz. Liderliğe oynuyoruz. Gramda ortalama 5 dolar diyoruz, tabii ürüne göre değişiyor bu rakam ama neticede firmaya net 2-4 dolar arası gr’da kâr kalıyor. Kg başına 2 bin ila 4 bin dolar arası kârı bırakın ihracat değeri kaç üründe var? Bunu daha da geliştirmek için ihracatçımızın dünyadaki diğer rakipleri gibi ham maddeye kolay ulaşabilmesi lazım. İddia ediyorum eğer kota kalkarsa dünyanın en büyük altın üreticisi oluruz. Devletin aldığı vergi de katlanmış olur” diye konuştu. Yakın, altındaki durumun gümüş için de geçerli olduğunu ifade ederek vergilerin indirilmesini talep etti.

ALTIN BAZLI KREDİ VERİLSİN

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın Türkiye’de çıkarılan altınların Merkez Bankası’na gittiğini belirterek, altın bazlı kredi önerisinde bulundu. Yakın, “Biz kullandığımız altınların ithal ediyoruz. Daha sonra işleyip satıyoruz. Kota sebebiyle maliyetlerimiz yüksek. İtalya’da rakiplerimiz bu sorunu çözmüşler. Altını ve gümüşü rekabetçi şartlarda kolaylıkla alabiliyorlar. İtalya’daki bir firma siparişi alıyor, gidiyor Eximbank’ına ‘ben işte 10 kilo altın takı siparişi aldım’ diyor. Eximbank da firmaya 10 kilo altın ihracat kredisi açıyor. Firma sözleşme süresi içinde üretimini yapıp müşterisine gönderiyor. İhracat bedeli de günlük altın değeri üzerinden alındığı için altın kredisi borcunu kapatıyor. Bunu Türkiye’de yapmamız hâlinde mücevher üreticimizin uluslararası rekabet gücü artacak. Ülkemizde üretilen altını, Merkez Bankası’nda duran altını kullanmış oluruz ve altın ithalatımızı azaltmış oluruz” dedi.

16 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye’de altın ihracatı resmî kayıtlara göre 8 milyar dolar civarında. Yurt dışına çıkan kayıt dışı altın ve kredi kartından çekilen altınla birlikte bu miktarın 15-16 milyar doları bulduğunu belirten Yakın, “Türkiye’ye gelen yabancılar kredi kartı ile 3-4 milyar dolarlık alım yapıyor. Aynı şekilde ülkelerine giden yabancılar 20-30 bin dolarlık altın alıp yanlarında götürüyor. Ancak bunlar hizmet ihracatı sayıldığı için altın ihracatı olarak görünmüyor” diye konuştu.