Türkiye'nin 66 yıllık dev şirketi resmen satıldı! Yeni sahibi Japonlar 

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Öztiryakiler'in çoğunluk hissesi Japonlara satıldı. Japon Hoshizaki Corporation, endüstriyel mutfak ekipmanları sektörünün lider şirketlerinden Öztiryakiler’in yüzde 51'ini alarak ana hissedar oldu.

Türkiye'nin endüstriyel mutfak ekipmanları şirketi Öztiryakiler'in uem, sahibi Japonlar oldu. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya’da dört üretim tesisi ve satış kanalına sahip Türkiye'nin dev markası Öztiryakiler'in çoğunluk hissesi Japon Hoshizaki Corporation'a satıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 66 yıllık dev şirketin yüzde 51'i artık Japonların.

JAPONLARDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Hoshizaki, şirkete ilk yatırımını Kasım 2019’da yaptığını hatırlatarak o günden bu yana Öztiryakiler'in ürün geliştirme yeteneklerinin güçlendirilmesine, üretkenliğinin ve kalitesinin artırılmasına destek olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hoshizaki ve Öztiryakiler, Avrupa'da Hoshizaki markası için ticari buzdolabı serisini güçlendirerek ve Hoshizaki'nin satış kanallarını kullanarak Asya için bulaşık makinesi geliştirerek sinerji oluşturmaktadır. Öztiryakiler'in Hoshizaki Grubu'nun bir parçası olmasıyla Hoshizaki, Öztiryakiler'in Hoshizaki Grubu'nun küresel ürün tedarik stratejisindeki kilit üs rolünü güçlendirecek. Hoshizaki, grubun ürünlerinin Türkiye ve küresel pazarlardaki satışlarının genişlemesini teşvik edecektir”

KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINACAK

Öztiryakiler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanvekili Tahsin Öztiryaki ise Japonlarla yapılan işbirliğinin Türkiye için faydalı olacağına inandığını söyledi. Çoğunluk hisselerinin Japonlarda olduğunu belirten Öztiryaki, ancak kararların oy birliği ile alınmaya devam edeceğini belirtti. "Toplantı yaptık ve ısrarla ‘Yönetiminiz çok iyi, devam edin’ dediler" ifadelerini kullandı.

1947 YILINDA KURULDU, DÜNYADA İLK 10 ŞİRKET ARASINDA

Hoshizaki Corporation, 1947 yılında kuruldu. Gıda servis ekipmanları için araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve bakım hizmetleri ile uğraşan şirketin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Danimarka, Türkiye, Meksika, Çin, Hindistan, Avustralya ve Brezilya'da üretim tesisleri var. 13 binin üzerinde çalışanı olan şirketin üretim kalemleri arasında ticari bulaşık makinesi, buzdolabı, dondurucular, buz makineleri ve sushi tezgâhları gibi ürünler yer alıyor.

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe, Türkiye’nin ilk imalatçı firmalarından biri olarak 1958 yılının ilk dönemlerinde 50 metrekarelik bir atölyede imalat yapan Öztiryakiler, bugün 130.000 metrekare kapalı üretim alanında,1600'ün üstünde çalışanı ile hizmet veriyor. Konaklama sektörünün büyümesi, hayat tarzı değişiklikleri ile dışarda yeme alışkanlıklarının artması ve bütün bunları destekleyen teknolojik gelişmeler, endüstriyel mutfak sektörünün yurt içinde ve yurt dışında büyümesinin önünü açan önemli dinamikleri oldu. Şirket, ürün çeşitliliği ve ciro büyüklüğü itibariyle sektöründe dünyada ilk 10 şirket arasında yer alıyor.