Türkiye'nin 80 yıllık giyim markasında miras krizi! Ortaklar arasında iflas takibi başlatıldı

Sarar ailesinde miras ve hisse krizi yargıya taşındı. Vefat eden kurucu ortak Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, şirket gelirlerinin paylaşılmadığı iddiasıyla Sebahattin Sarar ve iki yeğeni hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Hisse devirlerine ilişkin anlaşmazlıkta gözler yargı sürecine çevrildi.

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1944 yılında Hacı Abdurrahman Sarar tarafından Eskişehir çarşısında temelleri atılan ve Cemalettin, Celaleddin ile Sebahattin Sarar kardeşlerin eşit ortaklığıyla büyüyen grup, giyimden otomotive, sigortacılıktan bilişime kadar yedi şirketten oluşuyor. Hazır giyim ve sanayi grubu Sarar'da, aile üyeleri arasında yaşanan hisse devri ve alacak anlaşmazlıkları yargıya taşındı. 28 ülkeye ihracat yapan grupta, yönetim ve hisse yapısına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

YÖNETİM ÇOĞUNLUĞU TEK BİR AİLEDE TOPLANDI

Dosyaya yansıyan belgelere göre, 30 Kasım 2022 tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) merkezde saat 10.00'dan itibaren art arda yedi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çocuğu bulunmayan kurucu ortak Cemalettin Sarar, yedi şirketteki paylarının neredeyse tamamını yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar'a yarı yarıya devretti. Devir işlemlerinde payların nominal değerleri gösterilirken, söz konusu bedellerin ödendiğine dair bir belgenin dosyada yer almadığı belirtildi. Sağ elinin kırık olduğu gerekçesiyle Cemalettin Sarar'ın kararları imza yerine sol başparmak iziyle onayladığı kaydedildi. Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar ise alınan yedi kararın tamamına, hisse devir işlemlerinin batıl ve geçersiz olduğu yönünde şerh düştü. Gerçekleşen devirlerin ardından Sebahattin Sarar ve iki kızı, yedi şirketin her birinde çoğunluk payına ulaştı ve üç kardeşin ortak emeğiyle kurulan şirketler grubunda yönetim çoğunluğu tek bir ailede toplandı.

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KISITLAMA DAVASI VE İFLAS YOLUYLA TAKİP SÜRECİ

Hisse devirlerinin ardından, ömrünü bu markaya veren kurucu ortak Celaleddin Sarar, 8 Şubat 2023 tarihinde vefat etti ve payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a intikal etti. Diğer kurucu ortak Cemalettin Sarar hakkında ise Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kısıtlama davası açılarak kendisine vasi atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklık ve malvarlığı gelirlerinin diğer ortaklarla paylaşılmadan zimmete geçirildiği iddiasıyla hukuki yola başvurdu. Ali Emre Sarar, babasından kendisine intikal eden paya düşen alacakların tahsili amacıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Grup şirketlerindeki hisse devirleri ve alacak iddialarına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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