Terörsüz Türkiye sürecinin ülke ekonomisine yönelik pozitif etkisine vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin süreçle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki genç nüfusun avantajını kullanacağını belirtti. Bakan Şimşek, iki bölgeye işaret ederek "Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebilir" ifadelerini kullandı. Ekonomide önceliklerinin tek haneli enflasyon olduğunu söyleyen Şimşek, "Tek hane en kritik değişkendir" şeklinde konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde geçen 24 yıllık iktidar dönemi ile AK Parti'nin gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile AK Parti Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Kuruluşunun 25. Yılında, İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti' başlıklı panel, partinin genel merkez binasında gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, "Türkiye, Terörsüz Türkiye ile önümüzdeki dönemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki genç nüfus avantajını kullanacak. Terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebilir" dedi.

Programda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve AK Parti hükümetleri döneminde daha hızlı bir ekonomik büyüme sağlandığını ifade ederek, 1923-2002 yılları arasında ortalama reel büyüme oranının yüzde 4,7 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde ise bu oranın yüzde 5,3 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 16'ncı sıraya yükseldiğini ve kişi başına düşen milli gelirin 18 bin doları çıktığına dikkati çeken Bakan Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde geçmişe, Türkiye'ye benzer ülkelere ve dünyanın büyüme hızına göre ciddi bir başarı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyüme motoru olabilirler! Bakan Şimşek iki bölgeye işaret etti

"EKONOMİDE ÖNCELİĞİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Gelecek dönemlere ilişkin ekonomik hedeflere değinen Şimşek, "Ekonomide önceliğimiz tek haneli enflasyon. Aslında 2000'li yılların başında enflasyonu tek haneye indirdik ve uzun süre orada tuttuk. Fakat daha sonra çift haneye çıktı ve şimdi tekrar düşüş trendindedir. Enflasyonun tek haneye inmesi demek uzun vadeli krediye erişim demek. Daha çok yatırım, üretim ve rekabet gücü demek ama tek haneli enflasyon aynı zamanda daha adil gelir dağılımı demek çünkü enflasyon en çok sabit gelirlileri vuruyor. Mali disiplini devam ettireceğiz çünkü Türkiye, mali disiplini devam ettirerek aslında başarıları elde etti. Türkiye uzun bir süredir hep cari açık veriyor. Daha çok içeride petrol ve doğalgaz üreterek, yenilenebilir enerji, sanayide yüksek katma değer ve büyük hizmet ihracatı üzerinden Türkiye, cari fazla vermek istiyor. Bu ciddi bir yapısal dönüşümü içeriyor ama AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu da başarabilir diye inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyüme motoru olabilirler! Bakan Şimşek iki bölgeye işaret etti

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ EN KRİTİK DEĞİŞKENDİR"

Gelir dağılımında iyileşmenin çok önemli olduğunu da belirten Bakan Şimşek, "Hızlı büyüyebilirsiniz ama gelirin adil dağılımı en kritik konuların başında geliyor. Burada vergi politikaları ve vergide adaleti sağlamak çok önemli ama enflasyonun tek haneye inmesi en kritik değişkendir. Geçmiş sanayi devrimlerini ıskaladık. Şimdi yapay zeka hazırlık endeksinde bize benzer ülkelerin üzerindeyiz, gelişmiş ülkeleri yakalamak için çok iyi bir yol haritamız var" açıklamasında bulundu.

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"DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÜYÜME MOTORU HALİNE GELEBİLİR"

Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, "Terörle mücadelede çok önemli kayıplar verdik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Terörün bir de ekonomik maliyeti var. Bazı tahminlere göre 2, bazı tahminlere göre 2,3 trilyon dolar. Türkiye 2,3 trilyon doları terörle mücadele yerine kalkınmaya, Ar-Ge'ye harcasaydı ne konumda olurdu? Şimdi o eşikteyiz. Türkiye, Terörsüz Türkiye ile önümüzdeki dönemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki genç nüfus avantajını kullanacak. Güneydoğu Anadolu'da ortanca yaş 26 civarı, Türkiye ortalaması 35, Avrupa ortalaması ise 45. Bu bölgeler genç, bu bölgelere altyapı götürdük, üniversiteleri kurduk, okullar açtık. Çok cömert teşvikler veriyoruz fakat özel sektör bu bölgeye yeterince rağbet göstermedi. Bundan sonra AK Parti hükümetleri döneminde bu bölgeler Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebilir" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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