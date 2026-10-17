Türkiye'ye 1,9 milyar lira yatırım kazandıracak! 95 projeye 1,2 milyar lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı’nın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Et, süt, yumurta, su ürünleri ve meyve-sebze işleme ile soğuk hava deposu yatırımlarını kapsayan 95 projeye 1,2 milyar lira hibe verilecek. Projelerle ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırım kazandırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığına işaret eden Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarım-gıda sektörümüzün altyapısını modernleştiriyor, Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, çağrı sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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