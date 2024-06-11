Türkiye'ye örnek oldu! Tersine göçü Sivaslı iş adamları başlattı

Bir zamanlar iş bulmak için doğduğu toprakları terk edip İstanbul’a göç edenler şimdi üretim yapmak için memleketlerine geri dönüyor. İstanbul’daki Sivaslı sanayiciden büyük ilgi gören Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 85’i sanayiciye tahsis edilirken, bütün parsellerin dolmasıyla 40 bin kişiye aş ve iş verilecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Sivas, Türkiye’nin en çok göç veren şehirlerin başında geliyor. Öyle ki İstanbul’daki Sivaslı sayısı Sivas’tan fazla. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 verilere göre 2023’te Sivas’ın nüfusu 650 bin 401 kişi olarak kayıtlara geçerken, nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı 754 bin oldu. Ancak bir farkla. Son dönemlerde İstanbul’daki Sivaslı sayısı azalırken, Sivas’ın nüfusu artıyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Sivas’ta yaşayan kişi sayısı 634 bin 924 iken, 2023 yılında bu sayı 650 bin 401 kişiye çıkmış. İstanbul’daki Sivaslı sayısı ise 765 binden 754 bin kişiye gerilemiş. Tersine göçte İstanbul’da ağır ekonomik şartların yanı sıra teknoloji odaklı yatırım hamlesi de etkili olmuş.

İÇERİSİNDEN DEMİR YOLU GEÇEN OSB

Türkiye’nin ilk savaş uçağını yapan, ülkeyi demir ağlarla ören Sivaslı Nuri Demirağ’ın adını taşıyan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ile Sivas, şanssızlıklardan da kurtulmaya başlamış. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28 Aralık 2021 tarihinde Cazibe Merkezleri Programı çerçevesine alınan ve 814 hektar alan üzerine kurulan OSB’nin yüzde 85’i yatırımcıya tahsis edilmiş. İçerisinden demir yolu geçen OSB, kuzeyde Samsun’a, güneyde Mersin Limanı’na, batıda İstanbul’a doğuda ise Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne bağlanıyor. Diğer yandan Demirağ OSB’nin yanında 1 milyon ton taşıma kapasiteli 14. Lojistik Merkezinin inşaatı sürüyor. OSB’de katma değerli üretim ve yüksek teknolojiye odaklanılırken, tekstil gibi emek yoğun firmalar buraya kabul edilmiyor.

İSTANBUL’DAKİ SANAYİCİDEN BÜYÜK İLGİ

OSB’nin yatırımcıları ise İstanbul’daki Sivaslılar oluşturuyor. Bir zamanlar aş için doğduğu toprakları terk edip İstanbul’a göç edenler şimdi hemşehrilerine iş vermek için memleketlerine göre dönüyor. Bunun en güzel örneği Tezmaksan... Mustafa Aydoğdu tarafından temeli İstanbul’da 1981 yılında atılın Tezmaksan, Sivas’ta endüstriyel robot üretimi gerçekleştiriyor. Fabrika kendi alanında Türkiye’de ilk, dünyada ise birinci beşinci. Burada üretilen yerli robotlar sadece yerli üretimde değil dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. ABD’li teknoloji devi bile uydu üretmek için Sivas’taki fabrikanın kapısını çalmış.

Tezmaksan’ın yatırımı İstanbul’daki Sivaslı iş adamlarına ve bölgeye de örnek olmuş. İstanbul’dan bölgeye talepler artmış. Sivas’a yatırımların artmasında Sivas Valiliği ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları da büyük. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek “Özellikle Sivaslı olup da İstanbul’da yatırım yapmış olan iş adamlarımızdan büyük bir ilgi ve rağbet var. Bölgemiz şimdiden yüzde 85 seviyelerinde doluluk oranına ulaştı. Bölgemizde şu an itibarıyla 8 fabrikamız üretime başlarken 25 fabrikamız inşaat, 83 firmamız ise ruhsat aşamasına geçti. İstihdam durumu şu an için 1500 dolaylarında. Ancak mevcut tahsislerde üretime geçtiği zaman bu rakam 23 bin civarında olacak. İnşallah Demirağ’da bütün parsellerin dolması ile birlikte 40 bin kişinin üzerinde istihdam hedefliyoruz nihai olarak. Diğer yandan Demirağ OSB’nin yanında inşaatı devam eden 550 bin metrekarelik alandaki 1 milyon ton taşıma kapasiteli ülkemizin 14. Lojistik Merkezinin de tamamlanmasıyla Sivas’ın âdeta sanayi ve ticaret merkezi olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GURBET TÜRKÜLERİ YERİNE YATIRIMLA ANILACAK

Sivas’ın artık gurbet türküleri ile değil katla değerli üretimle anılacağını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek “Sivaslıları nesiller boyunca gurbete yönelten istihdam meselesinin, yeni sanayi hamleleriyle artık çözüm yoluna girdiğini hep birlikte görüyoruz. Gurbet ve hasret türküleriyle bilinen Sivas, bundan böyle ürettiği ürünlerle konuşulmaya, yüksek teknoloji ürünlerle anılmaya başladı. Hemşehrilerimize şehrimize daha çok yatırım yapmaları hususunda çağrıda bulunuyorum. Ümit ediyorum ki, yatırımcılarımız bu çağrımı karşılıksız bırakmayacaktır” dedi.

YÜZDE 70 VERGİ TEŞVİKİ

Fabrikaların birer birer üretime başladığı ve yeni temellerin atıldığı Demirağ OSB’de yatırımcılarda teşviklerden faydalanmaya devam ediyor. “Cazibe Merkezi Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair” 6564 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde teşvik süresi 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Teşvik ile yatırımcılara 10 yıl SGK desteği, yüzde 70 vergi indirimi, 7 puan faiz desteği, yüzde 25 oranında 3 yıl enerji desteği, KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi önemli destekler veriliyor. Ayrıca yatırım bedelinin yüzde 70’ine kadar vergi mahsuplaşması sağlanırken, yüzde 60 arazi indirimi de yapılıyor. Altyapı çalışmalarında sona gelindi.