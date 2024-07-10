Türkiye’yi küresel veri üssü yapacak! Turkcell için New York borsasında gong çaldı

İstanbul ve New York Borsalarına kote olan tek şirket olan Turkcell’in 30. yılı vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç “30 yılda yatırımlarımız 27 milyar dolara ulaştı. Ülkemizi ‘küresel veri üssü’ konumuna taşımayı hedefleyeceğiz” dedi.

YÜCEL KOÇ NEW YORK - Turkcell, 24 yıldır işlem gördüğü New York Borsasında (NYSE), şirketin 30’uncu kuruluş yılı dolayısıyla gong töreni düzenledi. 8 Temmuz Pazartesi piyasa kapanışıyla çalan gongun ardından düzenlenen toplantıda, şirketin 1994’ten 2024 yılına kadarki kilometre taşları paylaşıldı.

İnternet sağlayıcılığından dijital ödeme sistemlerine, mobil mesajlaşma uygulamasından dijital müzik platformuna, veri merkezinden bulut teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç “Bunların yanı sıra e-Ticaret’ten, oyun sektörüne, çağrı merkezi işletmeciliğinden enerji üretimine ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren farklı şirketlerimizle yenilikçi çözümler sunuyoruz. Kendimizi uçtan uca teknoloji sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz” dedi.

Turkcell’in, Türkiye için sadece ekonomik ve toplumsal katkılarıyla değil, millî menfaatler noktasında da stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Koç “30 yılda sektörümüze, ülkemize ve toplumun her kesiminden insanımıza yaptığımız yatırımlarımız 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak hedefimiz, ülkemizi ‘küresel veri üssü’ konumuna taşımak. Bir başka deyişle bölgenin ‘oyun kurucusu’ olacağız” dedi.

‘TDC’YLE VERİ VE BULUTTA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Bu vizyonla ocak ayında yeni bir şirket kuruluşu için adım attıklarını kaydeden Koç, TDC adıyla kuruluş aşamasında olan şirketin, ‘küresel veri sahipliği’ alanında, Türkiye’yi global arenaya taşıma hedefiyle çalışmaya başladığını ifade etti. 4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alana sahip olduklarını belirten Ali Taha Koç “4 yeni nesil veri merkezimizle 4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri barındırma hizmeti sunuyoruz. Teknolojinin ve verinin güç olduğu bu yeni dünyada Turkcell olarak pozisyonumuzu güçlendiriyoruz, Türkiye’yi bölgenin veri üssü hâline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi ve yeni yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı: TDC Veri Barındırma Hizmetleri ismiyle kuracağımız şirketimizin iş hedefi; ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üslerinden biri hâline getirmek. Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için attık.

TÜRKİYE VERİ ÜSSÜ OLDUĞUNDA NE OLACAK?

2030’da 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşacak olan küresel yapay zekâ, nesnelerin interneti, veri sahipliği, veri yönetimi ve işletmeciliği alanlarından pay alınması, stratejik bir alanda Türkiye’nin küresel çaptaki gücünü artıracak.

Ülkemizin küresel veri üssü konumuna gelmesi, ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlarken; son kullanıcıyı etkileyecek gelişmelere de kapı aralanacak. Daha stabil ve hızlı bir internet bağlantısı, daha gelişmiş bulut hizmetleri, dijital servisler ile daha rekabetçi ve daha yüksek hizmet kalitesi gibi bir dizi önemli avantajı da beraberinde getirecek.