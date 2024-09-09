Türklerin tercihi büyük ekranlı televizyonlar... TV’de pahalı keyif ciroları artırdı

Türkiye’de TV satışları adet bazında gerilerken, tüketicilerin büyük ekranlı premium ürünlere yönelmesiyle cirolar dolar bazında artış gösterdi. TV fiyatları ortalama yüzde 10 artarak 720 dolara yükselirken, TV yenileme oranı 7 yıla düştü.

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ÖMER TEMÜR / BERLİN - Ekonomide sıklaştırma tedbirleri etkisini göstermeye başladı. Tüketici elektroniği ürünleri tedbirlerin etkisiyle temmuzda sert fren yaptı. Ancak tüketicilerin daralan pazarda daha seçici davrandığı görüldü.

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Yılın ikinci çeyreğinde TV pazarında satışlar adetsel bazda azalırken, premium ürünlerin etkisiyle cirolar artmaya devam etti. Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy geçen yıl TV kategorisinde güçlü bir büyüme gördüklerini belirterek “Türkiye’deki TV pazarı 2022’den 2023’e geçişte dolar bazında yüzde 20’ye varan cirosal büyüme ve adetsel anlamda yüzde 5’e varan pazar büyümesi yaşadı. TV pazarı bu yılın ilk yarısında ise cirosal olarak yüzde 17 büyürken, adetsel yüzde 0,5 büyüme ile neredeyse durgun kaldı. Yıl sonunda TV pazarında yüzde 2,5-5 arası cirosal daralma bekliyoruz” dedi.

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REKOR PAZAR PAYI

Pazarda yaşanan daralmaya rağmen premium ürünlere olan rağbetin arttığına dikkat çeken Gürsoy “Premium segmentte talep yüksek kaldı. 65 inç ve üzeri televizyonların cirosal payı yüzde 35’ten yüzde 44’e çıktı. Büyük inç televizyonlar, toplam paydan yüzde 10 aldı. 500 dolar altının payı düşerken 1.000-1.500 dolar arası TV segmenti büyüdü. 1.500 dolar üzeri premium segment büyüklüğünü koruyarak, daralan pazarda dahi tüketicilerin en iyi televizyonu alma eğilimlerinin devam ettiğini gösterdi. Samsung olarak bu yılın ilk yarısında yüzde 30,6’lık pazar payına ulaştık. Haziran ayında ise yüzde 32,6 pay ile rekor kırdık. Şu an cirosal anlamda en yakın rakibimizle aramızda yüzde 20 fark var. Aynı şekilde Samsung olarak 75 inç üstü TV kategorisinde yüzde 60’ın üzerinde, haziran ayında yüzde 65 ile pazarı domine ediyoruz. 2.500 dolar üstü premium segmentte yüzde 70, 1.500 dolar üstünde ise yüzde 65 pazar payı ile lideriz. Yılın ikinci yarısında bu alanda da farklılaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de ortalama TV fiyatlarının da yüzde 10 artarak 720 dolara yükseldiğini dile getiren Gürsoy, TV yenileme oranlarının da 7 yıla gerilediğini söyledi.

BEYAZ EŞYA DOLAR BAZINDA BÜYÜDÜ

Gürsoy, beyaz eşya pazarı hakkında ise şu bilgileri verdi: Pazarda buzdolabı ve çamaşır makinesinde yüzde 11 paya sahibiz. Geçen yıl buzdolabı yüzde 31, çamaşır makinesi yüzde 37 dolar bazında büyüdü. Bu yılın ilk yarısında ise hem buzdolabı hem çamaşır makinesi dolar ve adet bazında yüzde 7-8 bandında büyüdü, temmuz ayında da yüzde 1-2 büyüme devam etti. Yenileme oranı ise buzdolabında 8 yıl, çamaşır makinesinde 7 yıl oldu.