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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 16 milyon 409 bin oldu

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Ücretli çalışan sayısı 16 milyon 409 bin oldu
Başlık ResmiÜcretli çalışan sayısı 16 milyon 409 bin oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta yüzde 2 artışla 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi.

Aynı ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta temmuza göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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