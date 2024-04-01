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Haberler > Ekonomi > Ulaşımdan eğitime... Yaşlılara her alanda tam destek

Ulaşımdan eğitime... Yaşlılara her alanda tam destek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ulaşımdan eğitime... Yaşlılara her alanda tam destek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı dostu hizmetler ilkesiyle başlattığı projeleriyle yaşlıların hayatına dokunmaya devam ediyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - 2016 yılında başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve hayatlarının kolaylaştırılması için 2023 yıl sonu itibarıyla 45 milyon 297 bin lira destek sağlandı. Yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenmelerini de destekleyen Bakanlık, üçüncü yaş üniversiteleri olarak seçtiği pilot okullarda 60 yaş ve üzeri yaşlılar için yaşlanma sürecinde topluma yaşlılıkla ilgili yeni bakış açısı geliştiren eğitim modelleri sunuyor.

60+ Tazelenme Üniversite Projesine dâhil Akdeniz, Ege, Muğla Sıtkı Koçman, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Anadolu ve Kıbrıs Girne olmak üzere 6 üniversitede eğitim gören yaşlı sayısı 5.665’e yükseldi. Buna ek olarak, Malatya Turgut Özal, Sivas Cumhuriyet, Alanya Alaaddin Keykubat, Muş Alparslan ve Yüksek İhtisas üniversiteleri ile iş birliği protokolleri imzalandı.

Öte yandan, yaşlıların toplumla iç içe olması, sosyal hayattan kopmamaları için her türlü ulaşım imkânı sağlanırken, ücretsiz seyahat desteğiyle bireysel hareket imkânlarını artırmak amaçlanıyor. Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2015’ten bu yana 2 milyar 40 milyon 275 bin lira gelir desteği ödemesi yapılırken, bu miktarın yaklaşık 500 bin lirası 2023’te yaşlıların ulaşımı için harcandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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