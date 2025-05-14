Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ülkede 35 yıl sonra bir ilk! Yeni nesil nükleer şirket kurdular

Ülkede 35 yıl sonra bir ilk! Yeni nesil nükleer şirket kurdular

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülkede 35 yıl sonra bir ilk! Yeni nesil nükleer şirket kurdular
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın önde gelen enerji firmaları Enel, Ansaldo Energia ile savunma sanayi firması Leonardo, yeni nesil nükleer enerji sektöründe ileri teknoloji araştırmalarına yönelik "Nuclitalia" isimli ortak bir şirket kurdu.

Üç şirket adına yapılan ortak açıklamaya göre, Enel, Ansaldo Energia ve Leonardo, yeni nesil nükleer enerji sektöründe ileri teknoloji araştırmaları ve pazar fırsatları analizleriyle ilgilenecek olan "Nuclitalia" adlı şirketin kuruluşunu resmiyete kavuşturdu. Nuclitalia’nın sermaye payları, yüzde 51 Enel, yüzde 39 Ansaldo Energia ve yüzde 10 Leonardo'da olacak.

Yönetim kurulunun yedi üyeden oluşacağı ve başkanlığını Milano Politeknik Üniversitesi eski Rektörü Ferruccio Resta'nın üstleneceği, genel müdürlük görevini ise Enel'in Nükleer İnovasyon biriminin başındaki Luca Mastrantonio'nun yürüteceği belirtildi.

Diğer yandan, şubat ayında İtalya’nın nükleer enerjiye dönüşünü amaçlayan bir yasa tasarısını kabul ederek onay için parlamentoya gönderen sağ hükümetin Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yaptığı konuşmada, bu yasa tasarısının onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "İtalya'ya güvenli, temiz ve düşük maliyetli bir enerji kaynağı sağlama konusundaki taahhüdümüzü teyit ediyoruz" dedi.

Ülkede 35 yıl sonra bir ilk! Yeni nesil nükleer şirket kurdular - 1. Resim

İTALYA, 1990 YILINDA NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATMIŞTI

İtalya, nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.

Ülkede 35 yıl sonra bir ilk! Yeni nesil nükleer şirket kurdular - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ateşkes barış için iyi bir fırsat! BM'den ABD ile Husi çatışması için açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Petrolde beklenmedik adımlar: Yatırımlar azalıyor, üretim riski artıyor! Fiyattaki düşüş nelere yol açacak? - EkonomiPetrolde beklenmedik adımlar!Satışlar hızlandı! 'Ons'ta sert kırılma... Gram altın 4 bin TL’nin altına düştü! - EkonomiGram altın 4 bin TL’nin altına düştü3 kruvaziyer demirledi! Tatil cenneti ilçemize binlerce turist geldi - EkonomiTatil cenneti ilçemize binlerce turist geldiKurbanlıklar ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları - EkonomiKurbanlıklar ne kadar? İşte fiyatlarBakan Şimşek Londra'da yatırımcılara seslendi: Türkiye'nin geleceği parlak - EkonomiBakan Şimşek Londra'da yatırımcılara seslendiBakan Işıkhan'dan "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna cevap - EkonomiAsgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...