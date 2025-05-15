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Üniversiteyi karıştıran olay! Hocanın yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üniversiteyi karıştıran olay! Hocanın yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Öğrencisi, hocanın ders notlarını yapay zeka botu ChatGPT ile hazırladığını belirterek 8 bin dolarlık ders ücretini geri istedi. Ancak üniversite yönetimi hiç beklemediği bir cevap verdi.

ABD’de üniversitede ChatGPT depremi yaşadı. Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi’nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood’un ders notlarını yapay zeka botu ChatGPT ile hazırladığını belirterek, işletme fakültesine resmi bir şikayette bulundu. Ella Stapleton, şikayetinde derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

"BİZE KULLANMAMIZI SÖYLÜYOR AMA KENDİSİ KULLANIYOR" 

Stapleton’ın açıklamasına göre, organizasyonel davranış dersi için hazırlanan notların ortasında, "Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun" ifadesi yer alıyordu.

Stapleton, derse ait diğer materyallere baktığında da yapay zeka kullanımına dair izler bulduğunu ve yazım hatalarını içeren metinlerin yer aldığını söyledi. Dersin öğretim görevlisi Arrowood’un dağıttığı ders izlencesinde öğrencilerin yapay zeka kullanmasının yasak olduğunun belirtildiğini kaydeden Stapleton, "Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi karıştıran olay! Hocanın yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi - 1. Resim

ÜCRET İADESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Öğretim görevlisi Arrowood ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, ders dosyalarını ve belgelerini düzenlemek için ChatGPT'den faydalandığını kabul etti. Arrowood, Bu durumun kendisini yapay zekayı daha temkinli kullanmaya ittiğini söyledi.

Northeastern Üniversitesi, Ella Stapleton’ın ücret iadesi talebini reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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