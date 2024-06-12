Ünlü ekonomistten yıl sonu dolar tahmini

Ekonomist Haluk Bürümcekçi yıl sonu dolar ve mevduat faizi tahmininde bulundu. Doların yıl sonunda 40 TL'nin altında olacağını söyleyen Bürümcekçi, mevduat faizinde zirvenin görüldüğünü bundan sonra faizlerin düşeceğini belirtti.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e ekranlarında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını cevaplayan Bürümcekçi, yıl sonu dolar ve mevduat faizi tahminlerinde bulundu.

DOLAR YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR?

Doların yıl sonunda 40 TL'nin altında olacağını belirten Bürümcekçi, "Şu anda gidişe baktığımızda yıl sonunda 40'ın çok altında bir gidiş var. Bundan sonra biraz hızlanmasını bekliyorum ama gidiş 40'ın altında gözüküyor. Bu her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. Merkez Bankası döviz almasa kur yerel seçimlerden sonra 29 ve altı olmuştu." dedi.

MEVDUAT FAİZİ BEKLENTİSİ

Mevduat faizlerinin zirve yaptığını belirten Bürümcekçi, "Mevduat faizlerinde zirveyi geçtik. Bundan sonra geriye gelir. Bence o seviyeleri göremeyeceğiz. Dövizde ters dolarizasyon eğilimi var, TL likiditesi bollaşıyor. Yurtdışında da TL bol. Belki yeni önlemler düşüşü yavaşlatabilir." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKAR MI?

28 Haziran'daki Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Bürümcekçi, "Mayıs seçimindeki süreçten sonra ABD'yle ilişkiler iyi yöne gitmeye başladı. BRICS şu aşamada sürpriz olur. Bunun dışında AB üyeliği süreci çok önemli. Bu sadece bize bağlı değil. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi görüldü. Gri listeyi bence piyasa fiyatladı. Eğer çıkamazsak bir etkisi olur." ifadelerini kullandı.





