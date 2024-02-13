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    • Üretime 156 OSB daha katkıda bulunacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Üretime 156 OSB daha katkıda bulunacak
    Sanayi Ve Teknoloji, Organize Sanayi Bölgesi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz yıl 360 Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) tüzel kişilik kazandırılırken, OSB’lerde yer alan yaklaşık 58 bin 375 parselde üretime geçildi. Bu projeler için toplam 110,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılırken bu yıl da 156 OSB daha üretime katkıda bulunacak.

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

    Sanayi alanlarının ve buralardaki istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 360 Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) tüzel kişilik kazandırıldı, bu OSB’lerde yer alan yaklaşık 58 bin 375 parselde üretime geçildi. Mevcut OSB’lerde yaklaşık 2,6 milyon kişiye iş imkânı sağlanırken, OSB’lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak üretime geçmesiyle birlikte bu sayının 3,5 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor.

    Öte yandan, yine Sanayi Bakanlığının kredi desteği ile 2023 yılı sonuna kadar 229 OSB projesi tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunuldu. Bu projeler için 2024 yılı fiyatlarıyla toplam 110,7 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı. Bakanlığın 2024 yılı Yatırım Programında ise 18 yeni OSB projesi ile birlikte devam eden 138 adet OSB projesi bulunuyor ve bu projeler için bugüne kadar 17,5 milyar lira harcama yapıldı.

    DESTEKLER DEVAM EDECEK

    Bu arada, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birbirleriyle, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte kuracakları kümelenme iş birliklerinin OSB ve Endüstri Bölgeleri’ndeki yatırımlarına yönelik destekler de devam edecek. 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı ile kümelenme teşebbüslerinin 5 yıllık iş planları kapsamında yürüttükleri birçok proje desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl 4 ayrı kümelenme teşebbüsünü desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, kredi desteği sağlanarak 11 OSB projesinin ve 7 sanayi sitesi projesinin tamamlanması planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sanayi Ve TeknolojiOrganize Sanayi Bölgesi
    Haberler > Ekonomi > Üretime 156 OSB daha katkıda bulunacak
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