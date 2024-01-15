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    Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantıları için İsviçre'nin Davos şehrinde bir araya gelen üst düzey ekonomistler, küresel ekonominin, jeopolitik çekişmeler, sıkı finansman koşulları ve belirsizliklerle 2024'te zayıflayacağını tahmin etti. Başekonomistlerin yüzde 56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken, yüzde 43'ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin büyüyeceğini öngördü.

    Üst düzey ekonomistler Davos&#039;ta 2024 beklentilerini açıkladı! &#039;Büyüme zayıf olacak&#039;
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dünya Ekonomik Forumu'nun "Baş Ekonomist Görünüm Raporu 2024", Davos'ta gerçekleştirilen WEF yıllık toplantısında açıklandı. Raporda, küresel ekonomi için beklentilerin "durgun" olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar, jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka (AI-YP) alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiği aktarıldı.

    Başekonomistlerin yüzde 56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken, yüzde 43'ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü büyüyeceğini öngördü.

    Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'

    AVRUPA VE ÇİN'DE BÜYÜME ZAYIF OLACAK

    ABD, Güney Asya, Doğu Asya ve Pasifik için ekonomik görünüm olumlu kalmaya devam ederken, ekonomistler Avrupa'nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu.

    Ekonomistlerin yüzde 68'i zayıf tüketim, düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl Çin'de zayıf bir büyüme öngördü.

    Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'

    PARA POLİTİKALARI GEVŞEYECEK

    Ekonomistlerin yüzde 77'si iş gücü piyasalarının ve yüzde 70'i de finansal koşulların gelecek yıl gevşemesini bekliyor.

    Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'

    ENFLASYON ORANLARI 2024'TE DÜŞECEK

    Ankete katılanların yüzde 70'i enflasyon oranlarının bu yıl düşeceğini tahmin ederken, finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı.

    Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'

    YAPAY ZEKA ÜRETKENLİĞİ ARTIRACAK

    Ekonomistlerin 94'ü yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde artırmasını beklerken, düşük gelirli ekonomiler için bu oran yüzde 53 oldu.

    WEF'in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, üretken yapay zekanın yüksek gelirli ekonomide inovasyonda verimliliği önemli ölçüde artıracağını da öngördü.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Küresel EkonomiDavosBüyüme
    Haberler > Ekonomi > Üst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'
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