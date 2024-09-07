Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık'tan resmi açıklama geldi

Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık'tan resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık&#039;tan resmi açıklama geldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üzerinde "2", "3" veya "4" rakamı bulunan yumurtaların ilaçlı olduğu iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan bakanlık, yumurtaların üzerinde yazan rakamların ne anlama geldiğini anlattı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yumurtaların üzerinde yer alan numaralara ilişkin açıklama yapıldı. "Yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada numara olayının aslı anlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hane tavuğun yetiştirme metodunu ifade etmektedir.

YUMURTANIN ÜSTÜNDE RAKAMLAR NEYİ ANLATIYOR?

Yetiştirme metodu kodu;

  • 'O' ise bu organik yetiştiriciliği yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,
  • '1' ise açık dolaşıma erişim yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,
  •  '2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik yani kapalı bir kümes içerisinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,
  •  '3' ise kafesli yetiştiricilik yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı,
    ifade etmektedir.

Ancak '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır.

"İLAÇLI OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi 2′, ‘3′ veya ‘4′ numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir.
Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dâhil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu" kapsamında işlem uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TOGG rekora koşuyor! Her 3 elektrikli otomobilden 1'i T10x
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı  - EkonomiPeş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktıAnalistler ‘hedef fiyat’ verdi! BİST100’de hangi hisseler öne çıkacak? - EkonomiBİST100’de hangi hisseler öne çıkacak?Fitch'den not artırımı! Bakan Şimşek 'Tek ülkeyiz' diyerek duyurdu - EkonomiBakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor! 80 bin TL'yi görenler var - EkonomiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyorİthalat azaltılıyor, yeni tedbirler yolda! Ülkenin geleceği için maden aranacak - EkonomiÜlkenin geleceği için maden aranacakSosyal destek baştan sona değişecek! Para almak için boşananlara sıkı takip başlıyor - EkonomiPara almak için boşananlara sıkı takip başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...