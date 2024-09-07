Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık'tan resmi açıklama geldi

Üzerinde "2", "3" veya "4" rakamı bulunan yumurtaların ilaçlı olduğu iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan bakanlık, yumurtaların üzerinde yazan rakamların ne anlama geldiğini anlattı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yumurtaların üzerinde yer alan numaralara ilişkin açıklama yapıldı. "Yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada numara olayının aslı anlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hane tavuğun yetiştirme metodunu ifade etmektedir.

YUMURTANIN ÜSTÜNDE RAKAMLAR NEYİ ANLATIYOR?

Yetiştirme metodu kodu;

'O' ise bu organik yetiştiriciliği yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,

'1' ise açık dolaşıma erişim yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

'2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik yani kapalı bir kümes içerisinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

'3' ise kafesli yetiştiricilik yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı,

ifade etmektedir.

Ancak '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır.

"İLAÇLI OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi 2′, ‘3′ veya ‘4′ numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir.

Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dâhil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu" kapsamında işlem uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."