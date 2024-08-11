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'Burger’ tanımı tebliğe giriyor! Yumurta ve ete yeni kurallar geliyor

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&#039;Burger’ tanımı tebliğe giriyor! Yumurta ve ete yeni kurallar geliyor

Gündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliği için yumurta ve et ürünlerine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirecek. Yumurtada Avrupa standardının yakalanması hedeflenirken, Et Tebiliği'ne 'burger' tanımının girmesiyle üretim şekli de belirlenmiş olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği, tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği”nde güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

YUMURTAYA AB STANDARDI

Görüşe açılan tebliğ taslağı ile raf ömrüne ilişkin, AB’nin Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kurallarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğündeki, “A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur” ifadeleri doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Yine AB’nin Yumurta Pazarlama Standartlarına İlişkin Komisyon Tüzüğündeki; “A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı yumurta olarak değerlendirilir” kuralı da tebliğde yer alıyor.

'Burger’ tanımı tebliğe giriyor! Yumurta ve ete yeni kurallar geliyor - 1. Resim

“Son Tüketim Tarihi” ibaresi ise, AB’de de olduğu gibi “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” olarak revize ediliyor.

'Burger’ tanımı tebliğe giriyor! Yumurta ve ete yeni kurallar geliyor - 2. Resim

'BURGER' İLK KEZ TEBLİĞE GİRECEK

Milliyet'in haberine göre, Et Tebliği’ne ise yeni ürün tanımları eklenecek, tanımların daha anlaşılır hale gelmesi sağlanacak. Örneğin tebliğe ilk kez “burger”, “kanatlı burger” tanımı eklenerek, üretim şekli belirleniyor.

Taslağa göre burger, “Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürününü” ifade edecek.

'Burger’ tanımı tebliğe giriyor! Yumurta ve ete yeni kurallar geliyor - 3. Resim

ETTE YENİ TANIMLAR

Kanatlı et döneri ve kanatlı et karışımlarının yağ miktarının ise yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmesi öngörülüyor.

Isıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limitinin de yapılan çalışmalar doğrultusunda revize edilmesi planlanıyor.

TASLAK İÇİN GÖRÜŞLER ALINIYOR

Bakanlık, ilgililerden ve kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini verecek.

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