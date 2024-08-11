Rent a Car zulmü! Vatandaşı canından bezdirdiler

Bazı otomobil kiralama şirketleri çeşitli bahanelerle vatandaşların cebini boşaltıyor. Verilen depozitonun ödenmemesi, ufak hasarlar için yüksek ücret talep edilmesi, eski kazaların güncel gibi gösterilmesi, kredi kartlarından çekilen fazla paralar ve fahiş sigorta ücretleri bunlardan bazıları…

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Otomobil kiralama sektöründe işler çığırından çıktı. Sektörde profesyonel olmayan firmalar vatandaşları canından bezdiriyor. Firma ile tüketici arasında yaşanan problemler çoğu zaman mahkemelere taşınıyor. Olur olmadık masraflar çıkaran bazı kiralama şirketleri, bu işi dolandırıcılık boyutuna taşıyor.

Araç kiralama öncesinde alınan depozitonun geri verilmemesi, kirala sürecinde araçta oluşan ufak tefek çizik sıyrık veya vuruklar sebebiyle fahiş paralar talep edilmesi, özellikle turistlere fazla fiyat çekilmesi, daha önceden araçta bulunan mekanik ya da kaporta hasarlarının müşteriye yıkılması, bakımsız araçların kiraya verilmesi ve bunun kazalara davetiye çıkarması, kredi kartından fazla para çekilmesi ve iadesinin uzun sürmesi, ekstra sigorta yapılması ve sözleşmelere uyulmaması yaşanan sıkıntıların başında geliyor.

ŞİRKETE ULAŞAMIYORUZ

Yakın zamanda Dalaman Havalimanı’nda yaşanan bir olayda; Türkiye’ye tatile gelen bir gurbetçi vatandaştan yüksek rakamda depozito alınıyor ve araç iadesinde bu para geri ödenmiyor. Mağdur kişi olayı gazetemize şöyle anlatıyor: Havalimanı içinde faaliyet gösteren bir firmadan araba kiraladık. 31 bin 500 lira da depozito verdik. Aracın başına gelebilecek herhangi bir kaza veya ceza durumunda tazminat bu paradan karşılanacaktı. Ancak arabada hiçbir problem veya ceza olmamasın rağmen parayı daha sonra iade edeceklerini söylediler. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen paramızı alamadık. Şirket yetilerine de ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza çıkmıyorlar” dedi.

FAHİŞ ÜCRET TALEBİ

Bir başka örnekte İstanbul’daki bir "Rent a Car" firmasından araba kiralayan kişi, aracı geri getirdiğinde ufak bir çizik olduğunu fark ediyor. Firma yetkilileri hasar alındığı sırada fotoğraf çekilmediği ve zabıt tutulmadığı için sigorta şirketinin hasarı karşılamayacağını söylüyor. Bu sebeple kiralayan kişiden 20 bin lira para talep ediliyor. Daha sonra aracın bir sanayide 2 bin liraya tamir edildiği ortaya çıkıyor.

MAHKEME SÜRECİ UZUYOR

Avukat Serdar Kılıç konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Bu tür vakalar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Profesyonel olmayan "Rent a Car" şirketleri vatandaşlardan daha fazla para alabilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Özellikle araçta daha önceden olan bir hasarın, müşteriden talep edilmesi en sık görülen vakalardan. Mahkeme süreçleri de uzuyor. Çok büyük paralar değilse vatandaş dava açmak istemiyor” dedi.