Türkiye’nin dediği oldu! Fransa’dan Türk yasalarına uyma sözü

Uzun yıllardır tartışılan ama çözülmeden rafa kalkan yabancı okul krizinde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB bu konuda dik durdu ve istediğini aldı. Fransa hizaya geldi. Yeni kayıt ve nakil yasaklandı, Türkçe dersler geliyor.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dâhil olmak istemeyen Türkiye’deki 12 yabancı okul krizinde sona gelindi. Yıllardır bir şekilde gündeme gelen ama çözülmeden kapanan yabancı okul probleminde bu defa aynı senaryo tekrarlanmadı. MEB, ilgili okullara bir anlaşma sunup, bunun imzalanmaması hâlinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağını ve öğrencilerin Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdi. ‘Bekle-gör’ politikası sürdüren MEB bu konuda dik durdu ve sonunda istediğini aldı.

Türkiye’deki iki Fransız okulu Charles de Gaulle ve Pierre Loti ile olmak üzere geri adım atmakta direnen bazı okullar uzun müzakereler sonucunda Türkiye’nin şartlarını kabul etti. İşte tarafların altına imzasını attığı o anlaşmanın maddeleri: