Uzun süredir karşı karşıya geliyorlardı...Mahkemeden kiracıları üzen ev sahiplerini sevindiren karar

27 Aralık 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:22

Konutlardaki ve işyerlerindeki yüksek kira artışı nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya geldi. Özellikle İstanbul’daki mahkemeler, ‘tahliye’ ve ‘kira tespit’ davalarıyla doldu taştı. Sulh Hukuk Mahkemeleri, yoğunluk sebebiyle bu davalara bir yıl sonraya gün verirken, bu durumdan en çok mağdur olan taraf ev sahipleri oldu. Kiracılarını tahliye ettirmek için bir yıl bekleyen ev sahiplerine, bir mahkemeden sevindirici haber geldi. Kadıköy’de kira bedelini gününde ödemeyen kiracıya mahkeme ilk celsede tahliye kararı verdi.

ÖNCE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI, SONRA TAHLİYE KARARI

Hürriyet’in haberine göre Kadıköy’de dükkânını kiraya veren Hacı Hasan Güzeloğlu, kira sözleşmesi gereği kira borcunu ödemediği gerekçesiyle dükkân işletmecisine 160 bin 648 liralık icra takibi başlattı. Dükkân işletmecisinin icra ödeme emrine rağmen dava dosyasına itiraz etmemesi üzerine Hacı Hasan Güzeloğlu bu defa ‘tahliye’ davası açtı. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 2 ay önce avukatı Esra Pınar Bilgin aracılığıyla başvuran Hacı Hasan Güzeloğlu, dilekçesinde, “Davalı İsmailbeyli Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi, hakkında başlatılan icra takibine rağmen kira borcunu ödememiştir. Bu nedenle taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Davaya cevap veren İsmailbeyli Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi’nin avukatı, müvekkilinin ödenmemiş kira borcunun bulunmadığını, tüm kira bedellerini ödediğini belirterek davanın reddini istedi.

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davadan ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, borçlu dükkân sahibinin 160 bin 648 liralık icra borcunu ödemediği ve icra takibine itiraz etmediği gerekçesiyle, kira sözleşmesine konu taşınmazdan tahliye edilmesine karar verdi.

SADECE 2 AY SÜRDÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan Hacı Hasan Güzeloğlu’nun avukatı Esra Pınar Bilgin, “Kira bedelini gününde ödemeyen kiracıya mahkeme ilk celsede tahliye kararı vermiştir.

Kira tahliye davaları koşullarına göre bilinenin aksine yıllarca sürmüyor. Bu davada görüldüğü üzere dava 16 Ekim’de açıldı. İlk duruşma olan 12 Aralık’ta mahkeme tahliye kararı verdi. Bu davada en önemli fark, dosyadaki tüm eksikliklerin 2 aylık gibi kısa bir sürede giderilip dosyanın karara hazır hale getirilmesi olmuştur” dedi.