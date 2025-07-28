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Valilik açıkladı! İşte fındık işçisinin yevmiyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Valilik açıkladı! İşte fındık işçisinin yevmiyesi
Fındık, Yevmiye, İşçi, Patoz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'da 2025 ürünü fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyesi 886 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Patoz ücreti ise 4 bin 750 lira oldu.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin toplantının Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirildiği duyuruldu.

GÜNLÜK YEVMİYE BELİRLENDİ

Açıklamada, toplantıda tarım işçilerine ödenecek günlük ücretin 866 lira 85 kuruş olarak belirlendiği, yemeğin işçiye ait olması durumunda bu rakamın bin lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

Valilik açıkladı! İşte fındık işçisinin yevmiyesi - 1. Resim

Ayrıca, çuvalcı ücretinin yemeğin işverene ait olması durumunda bin 100 lira, aşçı günlüklerinin ise bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

PATOZ ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Açıklamada, patoz ücretinin saatlik 4 bin 750 lira olarak tespit edildiği vurgulanarak, "Patoz sahiplerine fındığın kırılmasını önleyici tedbirleri alma zorunluluğu getirildi. Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmaması, yol kenarında curuf bırakılmaması ve bu konuda belediyeler ile köy muhtarlıklarının denetimleri artırması kararlaştırıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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