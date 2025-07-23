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Doğu Karadeniz'in fındık ihracat şampiyonu Giresun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fındık İhracatı, Giresun, Doğu Karadeniz, Fındık Üretimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan 1,39 milyar dolarlık fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalardan geldi. Giresun'un ihracatı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 480,7 milyon dolara ulaştı. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, bu artışın sevindirici olduğunu belirterek, ihracatın daha da artması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının verilerinden derlenen bilgiye göre, Giresun, Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den ocak-haziran döneminde yapılan fındık ve mamulleri ihracatından 1 milyar 397 milyon 145 bin 496 dolar gelir elde edildi. Bölge ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

438 MİLYON LİRADAN FAZLA FINDIK İHRACATI YAPILDI

Giresun'dan Ocak-Haziran 2024'te 438 milyon 209 bin 304 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 480 milyon 791 bin 734 dolara ulaştı.

"FINDIK İHRACATINDAKİ GELİŞMELER VE ARTIŞLAR BİZLERİ MEMNUN EDEN BOYUTTA"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'un fındık ihracatındaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kentten yapılan ihracatta fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bölük, "Fındık ihracatındaki gelişmeler ve artışlar bizleri memnun eden boyutta. Uzun yıllardır il bazında kaybettiğimiz ihracattaki liderliğimizi yeniden kazanmış olmak bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"FINDIK İHRACATINI DAHA İLERİ GÖTÜRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bölük, söz konusu başarının yakalanmasında emek veren firmalara teşekkür ederek, "En küçüğünden büyüğüne herkes emek sarf ediyor. İhracatta da bunun karşılığını almış durumdayız. Bundan sonraki yıllarda da fındık ihracatını daha ileri götürmek için çabalıyoruz. İhracattaki payımızı artırmak için borsa olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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