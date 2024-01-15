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    Vatandaş şikayet etti, kurul cezalandırdı! Gramaj oyunlarıyla kâr yazana af yok

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, yanıltıcı tanıtımlarla vatandaşın parasına göz diken zincir marketleri  affetmedi.

    Vatandaş şikayet etti, kurul cezalandırdı! Gramaj oyunlarıyla kâr yazana af yok
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Şikâyetleri değerlendiren Kurul, son toplantısında 3 ayrı zincir markete toplam 1 milyon 76 bin 85 lira ceza kesti.

    OLMAYAN ÖZELLİK

    Bir zincir markete ait internet sitesinde satışa konu olan buharlı ütünün tanıtımında, ürünün otomatik kapanma özelliğinin olduğunun belirtildiği ancak satın alan tüketiciye gönderilen üründe bu  özelliğin bulunmadığı anlaşıldı. Tanıtımın tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren Kurul, markete 347 bin 128 lira idari para ve reklamları durdurma cezası verdi.  Aynı zincir marketin kurbanlık hayvanla ilgili satışlarda, belli banka kartlarında ‘10 taksit imkânı’ sunulduğunun iddia edildiği ancak bu iddiaya karşılık, bu yönde bir uygulama yapılmadığı tespit edildi. Kurul, markete 34 bin 701 lira ceza kesti ve ilgili tanıtımlarını durdurdu. Ayrıca, bu zincir marketin, mobil uygulamasında “Kampanyanın geçerli olduğu tarihlerde, kuru meyve ürünlerinden yapılan alışverişte, en ucuz ürüne yüzde 20 indirim sağlanır” şeklinde ifadelere yer verilmesine rağmen, indirimin asılsız olduğu görüldü ve reklam durduruldu.

    EKSİK ÜRÜNE CEZA

    Bir başka zincir marketin de “Karışık Extra Promosyon Kg.129,90 TL” ifadelerine yer vererek, ürünün kilogram fiyatının ‘129,90 TL olduğu algısı’ oluşturulduğu ancak üründen iki adet satın alan tüketiciye 800 gram ürün gönderildiği tespit edildi ve firmaya 347 bin 128 lira idari para cezası uygulandı.

    DOLAPTA ASILSIZ ÖZELLİK

    Bir diğer zincir market de sattığı buzdolabının 615 litre olduğunu iddia etti ancak hacmin 474 litre olduğu belirlendi ve bu markete de 347 bin 128 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TüketiciŞikayet
    Haberler > Ekonomi > Vatandaş şikayet etti, kurul cezalandırdı! Gramaj oyunlarıyla kâr yazana af yok
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