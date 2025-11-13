Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2025) sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirketin servis gelirleri 64,8 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı da (FAVÖK) 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,5 milyona ulaştı. Bunun 21,3 milyonunu yani yüzde 83,5’ini faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı da 1,4 milyona yükseldi.

Öte yandan Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon oldu. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 430 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye, dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,6 milyonu aştı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, son beş yılda Türkiye’de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduklarını belirterek, “Diğer yandan, geçen ay yapılan 5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası