Vodafone’dan spora teknoloji desteği! 5G’li şahin gözü dünya arenasında 

Vodafone’un 5G destekli Şahin Gözü teknolojisi Sultanlar Ligi’nin ardından Antalya’da oynanan Türkiye - Japonya maçı ile dünya arenasına çıktı. Şahin Gözü, verileri neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonundaki LED ekranlarına hem de canlı yayına yansıtarak hakem kararlarına yardımcı oluyor.

CANAN ERASLAN ANTALYA - Türkiye Kadın Voleybol Millî Takımlar Ana Sponsoru olan Vodafone spor salonlarına teknoloji desteğine devam ediyor. Vodafone tarafından geliştirilen ve İstanbul’daki voleybol karşılaşmalarında kullanılan 5G destekli Şahin Gözü Antalya’da dünya arenasına çıktı. Önceki akşam oynan Milletler Ligi Türkiye-Japonya maçında uygulanan sistem 5G destekli Şahin Gözü anlık veri ile hatalı kararları neredeyse sıfıra indiriyor.

İlgili Haberler Japonya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğdu

Şahin Gözü teknolojisi, lig maçlarında kullanılan Görüntülü Değerlendirme Sistemi’nin kameralarından ayrışarak yapılan kurulumla, neredeyse sıfır gecikmeyle, hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor. Sistem aynı zamanda, futboldaki VAR örneğinde olduğu gibi hakem kararlarının ileri teknolojiyle alınmasını sağlıyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) onayıyla Antalya Spor Salonu teknolojik altyapısına 5G desteği sağlandı.

KADIN SPORUNA VERİLEN EN BÜYÜK DESTEK

Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduklarını hatırlatan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Ülkemizde sporcu yetişmesine ve altyapının zenginleşmesine katkıda bulunma ve Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle çalışıyoruz. Geçen yıl hayata geçen bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması oldu. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Millî Kadın Voleybol Takımı’mıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise söz konusu teknoloji hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu teknolojiyi, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda uyguladık. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Play-off final serisinde salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Antalya’daki maçlarda kullanılacak ileri maç teknolojilerini Vodafone olarak sahipleniyoruz. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesinin yolunu açıyoruz."

Şahin ayrıca, Voleybol Milletler Ligi’ne özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.