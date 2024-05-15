Japonya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 21:34 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 21:41 - Güncelleme:

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Bu akşam Türkiye ile Japonya mücadele ederken Milletler Ligi'nde heyecan dorukta. Japonya'nın voleybol oyuncusu olan Sarina Koga ise gündemde yer alırken kimdir, hangi takımda gibi sorular gündeme geldi.