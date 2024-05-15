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Japonya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Japonya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Türkiye ile Japonya mücadele ederken Milletler Ligi'nde heyecan dorukta. Japonya'nın voleybol oyuncusu olan Sarina Koga ise gündemde yer alırken kimdir, hangi takımda gibi sorular gündeme geldi.

15 Mayıs günü VNL'de Filenin Sultanları ile Japonya karşı karşıya gelirken rakip takımın oyuncularından biri Sarina Koga'nın kim olduğu merak edildi. İşte oynadığı takımlar...

21 Mayıs 1996 yılında dünyaya gelen oyuncu U23 milli takımıyla 2013 U23 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Milli Takım kaptanı olan oyuncu, Kumamoto Shin-ai Kız Lisesi'nde oynadı.

İlk defa 2013 yılında Alassio Kupası'nda A milli takımda yer alan Koga, 2012 Asya Genç Kızlar Şampiyonası'nda altın madalya aldı ve en skorer ıyuncu ve MVP olarak seçildi.

2013 U23 Dünya Şampiyonası’nda ise En İyi Smaçörü unvanını kazandı.

Kumamoto Shin-ai Lisesi takımında yer alan oyuncu, 2014- 2015 sezonundan sonra NEC Red Rockets forması gimeye başladı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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