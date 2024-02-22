Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi artıyor! Son 6 haftada 513 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar

Yabancı yatırımcıların son dönemde Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Yabancılar son 6 haftada borsada 513 milyon dolarlık alım yaptılar. Yani yabancılar bu dönemde Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapmış oldu.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar sonrası yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi artmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verisine göre, yabancılar son 6 haftada borsada yüz milyonlarca dolarlık alım yaptı.

YAKLAŞIK 16 MİLYAR LİRAYA DENK GELİYOR

Merkez Bankası'nın yayımladığı veriye göre, yabancılar son 6 haftada borsada 513 milyon dolarlık alım yaptı. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapıldı.

SON HAFTADA KISMİ SATIŞ

Yabancı yatırımcılar son hafta kısmi de olsa hisse satışına döndü. Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Şubat haftasında net 22,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satarken, 60,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

YABANCILAR HİSSE SENEDİ STOKU 35,4 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Şubat itibarıyla 34 milyar 804,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Şubat'ta 35 milyar 445,5 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 766,7 milyon dolardan 2 milyar 846,3 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 92,4 milyon dolardan 91,9 milyon dolara indi.