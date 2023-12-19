Yabancı yatırımcıdan Türk lirasına yoğun ilgi! 3 yılın rekoru

19 Aralık 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:52

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin güvenilir ve destekleyici adımları yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşünü hızlandırdı. Para politikasındaki olumlu gelişmeler, rezervlerin tarihi zirveye ulaşması, risk priminin 2017'den beri görülen en düşük seviyeye inmesi ve cari açığın azalması Türk lirasını cazip bir yatırım aracı haline getirdi.

Türk lirasına dönüş mevduatta da kendini gösterdi. Mevduatın payı yüzde 28'den 33,8'e yükselerek 8,3 trilyona ulaştı. Mevduatın yıllık artışı ise yüzde 95,6 oldu. Aynı dönemde dövizin payı ise yüzde 27,9'dan yüzde 23,2 seviyesine geriledi.

YATIRIMCILAR BORSAYA AKIN EDİYOR

Sabah Gazetesi’nden Oktay Özdabakoğlu’nun haberine göre, hisse senetlerinin toplam finansal varlıklardaki payı yüzde 18'e yükseldi. 53 şirket halka arz olurken, yatırımcı sayısı da 8,6 milyonla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, son 1,5 ayda Borsa İstanbul'a 1,4 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.

HİSSE SENEDİNE YOĞUN İLGİ

Halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında rekor kırılırken, Borsa İstanbul'daki finansal varlıklar arasında hisse senetlerinin payı arttı. 2022'nin kasım ayında 2 trilyon 384 milyar lira olan hisse senedi piyasası, 2023'ün aynı döneminde 4 trilyon 387 milyar liraya yükseldi.

TL MEVDUATI 24 TRİLYONU AŞTI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2022'in kasım ayında 15 trilyon 89 milyar TL olan Türkiye'deki finansal varlıkların toplamı, 2023'ün aynı döneminde yüzde 62 artarak 24 trilyon 444 milyar liraya ulaştı.

Bu süreçte TL mevduatın büyüklüğü yüzde 95,6'lık artışla 8 trilyon 270 milyar liraya çıktı. TL mevduatın toplam finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 28'den 33,8'e yükseldi. Aynı dönemde döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise, kurdaki artışın da etkisiyle, yüzde 34,3 artarak 5 trilyon 670 milyara çıktı. Döviz tevdiatlarının finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 27,9'dan 23,2'ye geriledi.

YABANCI YATIRIMCININ PAYI ARTIYOR

Kasım ayında Borsa İstanbul’da 725 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, 1 yılda yüzde 112’lik bir artışla 1,5 trilyon lirayı aştı. Türk hisse senetlerinin yabancıların finansal varlıkları içindeki payı yüzde 56,7’den 61,7’ye çıktı.

Yabancıların Türk hisselerine olan ilgisi aralık ayının ilk haftasında da sürdü. Son 1 ayda artan yabancı yatırımcı girişi, 1-8 Aralık haftasında 6,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

DÖVİZİN CAZİBESİ AZALDI

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, son 1 yılda yüzde 59’luk bir artışla 22 trilyon lirayı aştı. Yerlilerin TL mevduatları, yüzde 93,7’lik bir büyümeyle 8 trilyon liraya ulaşırken, TL mevduatların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 29.8’den 36.4’e yükseldi. Aynı dönemde yerlilerin döviz tevdiatları, yüzde 32,8’lik bir artışla 5 trilyon 65 milyar lira oldu.

Döviz tevdiatlarının toplam varlıklar içindeki payı yüzde 27,5’ten 23’e düştü. Yerli yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBSS) varlıkları, yüzde 31,7’lik bir artışla 3,9 trilyona ulaştı. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 72,1’lik bir artışla 2 trilyon 880 milyar liraya çıktı. Hisse senetlerinin toplam varlıklar içindeki payı yüzde 13’e çıktı.

SON 3 YILIN EN BÜYÜK GİRİŞİ

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562,4 milyon dolarlık hisse senedi, 891,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satın aldı.

Yurtdışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi satın alırken, geçen haftaki 562,4 milyon dolarlık satın alma 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi satın alması olarak kaydedildi.

Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS satın alımları, 25 Ağustos 2017’den bu yana en yüksek satın alma olarak dikkat çekti. Son 6 haftadaki DİBS satın alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı. Böylece 1-8 Aralık haftasındaki toplam net portföy girişi, 1 milyar 454 milyon dolarla 21 Temmuz 2017’den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kaydedildi.

TL'YE YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki finansal varlıkları, 1 yılda yüzde 94,7’lik bir artışla 2 trilyon 439 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde yabancıların TL mevduatı, yüzde 173,7’lik bir artışla 267,6 milyara çıktı.

TL mevduatın yabancıların finansal varlıkları içindeki payı yüzde 7,8’den 10,9’a yükseldi. Yabancıların döviz tevdiat hesaplarındaki artış yüzde 47,9’la ortalama varlık artışının çok gerisinde kaldı. Döviz tevdiatlarının varlıklardaki payı yüzde 32,6’dan 24,7’ye düştü.