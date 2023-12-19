Reuters açıkladı, Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede! Faiz kararı bekleniyor

19 Aralık 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:36

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dört bankacının hesaplamalarından yararlanan Reuters, 8 Aralık ile biten hafta 141,37 dolar seviyesindeki toplam rezervlerin yeniden rekor kırdığını açıkladı. 15 Aralık haftasında 1,1 ila 1,3 milyar dolar oranında artış yaşandığını belirten bankacılar, toplam rezervlerin 142,5 ila 142,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

İlgili veriler, TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden yararlanılarak hesaplanırken, resmi verilerin perşembe günü 14.30'da açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası, şu ana kadar verilere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin piyasaya güven vermesiyle, ekonomiye yönelik olumsuz bakış açısı değişti. Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın politikalarının sonuç vermesiyle yabancı yatırımcılar, Türkiye'ye dönmeye başladı.

Bu kapsamda TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantı da yatırımcıların odağında olacak.

Dün yatırımcılara iletilen davette "TCMB sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" ifadesi yer alırken, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı 45 dakikalık bir sunum ile toplantıya başlaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programda sunum yapacak.

REZERVLER SEÇİMDEN BU YANA ARTIYOR

TCMB'nin TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son vermesinin ardından rezervler yükselişe geçti. Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler, seçimden bu yana devamlı olarak artıyor. Seçim döneminde 100 milyar doların hemen altına kadar gerileyen toplam rezervdeki yükseliş 44 milyar dolara çıktı.

İhracatçı kuruluşların döviz gelirlerinin belirli bir oranını TCMB'ye satma zorunluluğu, başlayan yabancı fon akışı ve yerli yatırımcının dövizden TL'ye geçişinin teşvik edilmesi rezerv artışını destekledi.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor. Türkiye'nin risk primi (CDS) 700 baz puandan 300 baz puanın altına düşerek 2017'den beri görülmemiş seviyelere indi.

Son yıllarda yabancılar, ortodoks ekonomi politikalarından uzaklaşılması nedeniyle Türkiye'yi tercih etmiyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, 8 Aralık haftasında net 1,45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişini gördü.

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü 8 Aralık haftasında 891,4 milyon dolar arttı. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

TCMB bu dönemde politika faizini de yüzde 8,5'ten yüzde 40'a çıkardı. Faizdeki artış, TL'ye dönüşü hızlandırdı. Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin Perşembe günkü PPK toplantısının ardından faizi 250 baz puan daha artırması bekleniyor.