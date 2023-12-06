Dolar/TL 2024'te ne kadar olacak? Reuters'tan fiyat tahmini

6 Aralık 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:33

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Reuters, gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimlerinin 2024 yılında dolar karşısındaki olası performanslarına ilişkin 45 stratejistle anket düzenledi. Ankete göre EM para birimleri; Fed'in faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle dolar karşısındaki bu yılki kayıplarını gelecek yıl telafi edip hafif yükselecek. Ancak TL bu listede yer almıyor.

EM KUR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

ABD enflasyonundaki düşüş ve Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının ardından, dolar geçen ay güç kaybetti. Gelişmekte olan ülkeler (EM) kur endeksi, dolardaki zayıflamayla, kasım ayının başından bu yana yüzde 2,6 yükseldi ve bu yükselişin önümüzdeki yıl da sürmesi bekleniyor.

KAZANIMLAR GELECEK YILA SARKABİLİR

Öte yandan, ABD'de faizlerin yüksek kalabileceği riskiyle yatırımcıların temkinli davranacağı öngörülüyor. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki toparlanmanın yavaş ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşeceği belirtiliyor. Buna göre gelişmekte olan para birimlerinin yarısından fazlası, belirtilen kazanımı gelecek yıla taşıyabilir. Bazıları ise bu yılki kaybının tamamını telafi edebilir.

REUTERS'TAN DOLAR/TL TAHMİNİ

TL tahmini veren kurumların tahminlerinin ortalaması da yer alan ankette, dolar/TL'nin bir ay sonra 28,90, üç ay sonra 30,00, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33,00 olacağı öngörülüyor. Şu anda dolar/TL kuru 28,93 civarında işlem görüyor.

"DOLAR 2024'TE DEĞER KAYBEDECEK"

Birkaç Fed yetkilisinin geçen hafta güvercin açıklamalar yapmasının ardından Dolar Endeksi, yıllık tüm kazanımlarını silerek Kasım ayında yüzde 3,0’le son bir yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Doların gücü, büyük ölçüde ABD ekonomisinin emsallerine kıyasla üstün performansından kaynaklanıyordu. Dünyanın en büyük ekonomisi, geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,2 oranında büyüdü. Bu, 2021’in 4. çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme olarak kayda geçti.

Analistler para birimindeki zayıflama eğiliminin gelecek yılda da devam etmesini beklerken, 1-5 Aralık tarihleri ​​arasında 71 analistin katılımıyla yapılan Reuters anketindeki medyan tahminler, gerilemenin 2024’ün sonlarına doğru gerçekleşeceğini gösterdi.

MUFG kıdemli döviz stratejisti Lee Hardman, "Doların gelecek yıl daha da zayıflamasını bekliyoruz, ancak zayıflık gelecek yılın ikinci yarısında kendini gösterecek" dedi.