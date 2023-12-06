Kıyıda köşede TL'si olanlar dikkat! Altın esnafı "kesin" diyerek en garanti yatırımı açıkladı

6 Aralık 2023 15:48 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:51

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlayan altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 2100 dolar seviyesini aşarak tarihi seviyelere yükselen Ons altın bir anda düşüşe geçti. Gram altın da Ons altında yaşanan düşüşle 1800'lü rakamlara geri dönerken kuyumcu esnafından dikkat çeken tavsiye geldi.

ALTIN ESNAFINDAN EN KESİN YATIRIM TAVSİYESİ

Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, birçok vatandaşın güvenli yatırım limanı olan altın ve dövize ilişkin değerlendirmede bulundu. Altın ve dövizde önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleyen Emre Öztürk, tavsiye isteyenlere "kesin ve garanti" yatırımı açıkladı.

Kıyıda köşede elinde TL'si olanlara seslenen kuyumcu esnafı Öztürk şu ifadeleri kullandı:

ALTIN BİR AYDA YÜZDE 12 DEĞER KAZANDI

“Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12‘lik bir daha kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapan, yine kazandı. Dolar ve Euro da şu anda yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir artış söz konusu. Özellikle de altındaki artışı yine tekrardan tetikleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarındaki gelişmeler tabi ki takip etmemiz gerekiyor ama fiyatların hızlı bir şekilde artışından ziyade birazcık daha stabil bir şekilde ilerleyecektir. Ons fiyatı çünkü bin 900 doların üzerine çıkmış durumda.

HIZLI YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR

Piyasadaki hareketlilik tabi ki her zaman müşterilerin ve özellikle serbest piyasanın hızlı bir şekilde tepki vermesine yol açıyor. Dolardaki artış ve altındaki artış de bu sebeple birazcık daha hızlı yükseliş ve düşüşlere gözlemleyebiliyoruz. 2024 ziyade biz birazcık daha haftalık değerlendirirsek çok daha doğru olacaktır. Çünkü yaşanan gelişmeler merkez bankalarındaki hareketlilik, özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor.

KIYIDA KÖŞEDE PARA TUTANLAR DİKKAT!

Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar için daha iyi bir yatırım aracı olacaktır. Gram altına yatırım şu anda revaçta diyebiliriz. Çünkü özellikle Merkez Bankası’nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor. Çeyrek altın ve ata altınlarını da birazcık daha işlemeli fiyatlar yükselmiş bir durumda. O yüzden müşterilerimiz gram altını tercih ediyor. Tabii ki ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz.

KESİN VE GARANTİ YATIRIM

Dolar ve Euro’dan ziyade eğer kesin ve garanti yatırımları tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır. Kasım ayının içerisinde altın yüzde 12 değer kazandı ve döviz piyasası yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir emtia olmuştur."