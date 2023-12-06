Altın fiyatları 'zayıf dolarla' yükselişe geçti: Gram altın bugün ne kadar? Uzmanlar teknik seviyeleri açıkladı

6 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:41

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlayan altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. 2100 dolar seviyesini aşarak tarihi seviyelere yükselen Ons altın bir anda düşüşe geçti. Gram altın da Ons altında yaşanan düşüşle 1800'lü rakamlara geri döndü. Peki altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Gram altın bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ!

Ons altın doların küresel piyasada zayıflamasının ve Fed'in Aralık ayında faiz artırmayacağı beklentisiyle rallisini hızlandırarak 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ons altın tarihi yükselişin ardından aynı günün akşamında 2040 dolar kritik seviyesinin de altına geriledi. Dolar endeksinin 104 puanı aşmasıyla Ons altın bir anda 2017 dolar seviyesine kadar indi. Doların zayıflayarak bugün yeniden 104 puana geri çekilmesinin ardından toparlayan spot altın 2020 dolar seviyesinde dengeledi. Toparlanmaya başlayan ons altın yeni günde 2026 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA 1800'LÜ RAKAMLAR GERİ DÖNDÜ

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramında 1800'lü rakamlar geri döndü. 1870 TL'ye kadar inen gram altın daha sonra 1880 TL bandında dengeledi. Gram altın yeni günde 1884 TL'den işlem görmeye başladı.

Ekranın aksine serbest piyasada 2000 TL'yi aşan gram altın 1950 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalı Çarşı'da altının gramı 1958 TL'den satılıyor.

GRAM ALTINDA TEKNİK SEVİYELER

Ahlatcı yatırımın sabah bültenine göre gram altında kurda son 7-8 günde yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi görülüyor. Ons altında hafta başında yaşanan yükseliş sonrasında geri çekilme devam ederken gram altında 1.868TL seviyesi test edildi. Bugün ons altına bağlı oynaklık gram altın üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Gram altında teknik olarak ilk direnç seviyesi 1890TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1900TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1880TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1870TL ve 1860TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

06 ARALIK 2023 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 1.883 TL

SATIŞ: 1.882 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 3.079.01 TL

SATIŞ: 3.079.01 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 6.007.21 TL

SATIŞ: 6.008.36 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 12.512 TL

SATIŞ: 12.654 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 13.044TL

SATIŞ: 13.054TL