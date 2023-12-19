BOJ, beklenen faiz kararını açıkladı! Dolar ve altın hareketlendi

19 Aralık 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:10

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Piyasaların günlerdir beklediği Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı nihayet açıklandı. Banka, uzun süredir uyguladığı ultra gevşek para politikası duruşunu sürdürme kararı aldı. Kararla Japonya, dünyanın negatif faiz uygulayan son ülkesi unvanını sürdürürken, piyasalarda 'güvenli liman' olarak bilinen Japon yeni değer kaybını sürdürdü. Yendeki düşüşün ardından dolar ve altın fiyatı hareketlendi.

Politika faizini oybirliği ile eksi yüzde 0,1’de sabit bırakan BOJ, gelecek yıl negatif faizden pozitif geçiş yapılacağına dair herhangi bir ifade de kullanmadı. Öte yandan banka, getiri eğrisi kontrolü rejimini de değiştirmedi.

Banka, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

JAPON YENİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

8 Ocak 2023 tarihinde 128,50 seviyesindeki dolar/yen kuru, 5 Kasım 2023'te yıllık yüzde 4'ün üzerinde artışla 151'e ulaştı. Doların yükselişi, Japonya Merkez Bankası'nın ultra düşük faiz uyguladığı bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan, bugün açıklanan kararla bankanın politika faizini negatiften pozitife çevirmesi bekleniyordu. BOJ Başkanı Ueda'nın parlamentodaki konuşmasında yıl sonuna doğru işlerin zorlaşacağını söylemesi, pozitif faize dönüleceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Faiz kararından önce 1 dolar 142,64 Japon yeni değerindeydi. Kararın ardından Japon para birimi, ABD dolarına karşı yüzde 0,6 değer kaybederek 143,78 seviyesine düştü. Yüzde 0,6'lık düşüş euro karşısında da gerçekleşti. euro/yen paritesi 156,88 seviyesine geriledi. Yıllık bazda ise dolar, yene karşı yüzde 4'ün üzerinde artışla gücünü korudu.

ALTIN VE DOLAR HAREKETLENDİ

Japon yenindeki sert düşüş, küresel piyasalarda altın ve doların hareketlenmesine neden oldu. Sabah saatlerinde 2 bin 21 dolar civarında işlem gören ons altın, kararına rdından 2 bin 26 dolara kadar yükseldi. Yendeki değer kaybı nedeniyle Japon yatırımcıların altın başta olmak üzere diğer enstrümanlara yöneldiği biliniyor.

BOJ'un faiz kararı sonrası dolarda yükseliş görüldü. Doların küresel piyasalardaki gücünü ve değerini ölçen 'dolar güç endeksi' sabah saatlerinde 102,40 civarında işlem görürken, karar sonrası 102,60 seviyesini gördü.

Bitcoin fiyatı da yükseldi. Dün 41 bin - 42 bin dolar civarında işlem gören lider kripto para birimi, şu anda 43 bin doların üzerinde seyrediyor.

GÖZLER NİSAN 2024'E ÇEVRİLDİ

Bugün açıklanan karar metninde politika değişimine ilişkin herhangi bir tarih verilmedi. Ancak piyasalar, BOJ'un Nisan 2024'te negatif faizi terk etmesini bekliyor.

Credit Agricole CIB Singapore FX Stratejisti David Forrester, faiz kararına ilişkin "BOJ’un retoriğinde değişiklik olmaması Nisan 2024’te negatif faiz politikasının sona ereceğini öngören piyasa fiyatlamasını agresif gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.